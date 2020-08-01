Гороскоп Василисы Володиной на август 2020 года - и серьезный, и веселый

Август принесет судьбоносные перемены, которые изменят жизнь до неузнаваемости, прогнозирует известный российский астролог и телеведушая Василиса Володина и рассказывает, чем ознаменуется последний летний месяц для представителей каждого знака Зодиака.
Август принесет обновления - как внешние, так и внутренние. В этом месяце сама Вселенная будет давать подсказки и подталкивать к переменам, помогая при этом держать удар в самых разных сферах. Астролог советует не бросать начатое, даже если возникнут трудности. В делах и финансах сейчас можно заложить прочную базу для внушительных результатов - нужны лишь готовность упорно трудиться и максимально взвешенный подход. Поддержку и помощь можно получить от близких - только и вам необходимо в ответ проявить заботу о них.
Конец лета - это время развития, анализа и поиска новых путей решения проблем. В августе каждый может надеяться на некое везение, но не на крупные победы.
Даже если звезды предоставят шанс круто изменить свою жизнь, нам вряд ли удастся воспользоваться этим, не завершив уже начатые дела. Василиса Володина рекомендует пожертвовать сиюминутным удовольствием ради стабильного будущего.
Овен
Для Овнов месяц может оказаться утомительным из-за обилия текущих дел и задач. Но есть и хорошие новости: глубоко внутри возникнет новое движение жизненных сил. Астролог советует уловить этот тихий звук: так начинают вибрировать рельсы перед появлением поезда. Это предчувствие предстоящей удачи, приближения новых возможностей.
Чтобы не упустить их, Овнам необходимо сохранять позитивный взгляд на себя и окружающий мир, культивировать добрые мысли, избегая проявления жалости, зависти, обиды и прочего "душевного мусора".
Телец
Тельцы могут провести август, испытывая усталость, злость и лень. Правда, справиться с деструктивными эмоциями будет очень легко:
стоит чаще контактировать с природой, а также взять на вооружение позитивные установки. Это поможет повысить не только энергетику, но и мотивацию.
Если цели и планы на месяц были составлены правильно, то уже в первых числах августа небесные светила заложат почву для их исполнения и позволят взять желаемое авансом, уверяет Василиса Володина.
Близнецы
У Близнецов в августе будет хорошая возможность сформировать базу для благополучия и процветания. От звезд эти люди получат много полезной информации и энергетики. Самое главное - детально проверять все формальные аспекты будущих проектов и сделок: где возможно, нужно заранее "подстелить соломинку", предусмотреть энергетическую защиту от разрушительного влияния и действий окружающих.
Рак
Ракам в августе опасно терять уверенность в себе, предупреждает Василиса Володина. Их может очень испугать перспектива взяться за какое-то новое дело, продвинуть свои идеи.
Планеты не прочь сбить Раков с пути и расшатать опору под ногами, поэтому им не стоит терять равновесие, поддаваться провокациям и негативу.
Это может лишить не только уверенности в себе, но и выгодных возможностей поднять социальный или духовный статус. Не стоит идти на поводу у сомнений и страха: на деле все окажется не так страшно, как рисовало воображение.
Лев
В августе Львов захлестнут перемены, чему будет способствовать ритм событий. Астролог советует пересмотреть или уплотнить список дневных задач: активная деятельность не только принесет долгожданный успех, но и существенно прибавит внутренних сил, особенно если энергетика на нуле. Правда, за всеми перспективами остро встанет вопрос личных границ в отношениях. Важно смотреть на ситуацию трезво и уважать мнение других людей: чужой взгляд на вещи может подарить ценные озарения.
Дева
Девам астролог советует встретить август, занявшись генеральной уборкой не только дома, но и в своей жизни. Это позволит освободиться от внешнего и внутреннего негатива.
Как только появятся первые результаты, вернется отличное настроение, придет вдохновение для новых побед, пробудится внутренняя сила.
В любой ситуации, даже самой безвыходной, приветствуются активность, позитивное мышление и творческий подход. Важно принимать решения без промедлений: даже если не получится добиться желаемого результата, удастся заработать необходимый опыт.
Весы
Весам в августе потребуется больше света, внимания и воздуха. Движение и общение - самые ценные ресурсы, которые в этом месяце будут доступны каждому. Только в динамике можно найти по-настоящему близких людей и укрепить с ними духовную связь. И напротив - бездействие чревато пустыми знакомствами и токсичными отношениями, которые не оставят ничего, кроме тяжести.
По словам астролога,
в августе Весам не стоит затевать финансовые операции - с деньгами лучше быть осторожнее: займы, кредиты, смена работы - все это чревато крупными убытками.
Скорпион
Скорпионам август принесет долгожданные перемены, которые будут одинаково приятны вне зависимости от их масштаба. Кто-то может вернуть долг или пригласить на прежнее место работы, безвозмездно помочь в нелегком деле или дать ценный совет. Правда, звезды попытаются привлечь представителей этого знака Зодиака к выполнению множества различных дел. Но не стоит в суете забывает о своих собственных потребностях, отмечает астролог. Приоритет на конец лета - личные нужды и цели.
Стрелец
Грядущий месяц потребует от Стрельцов собранности и активных усилий. В приоритете - новые идеи и дела, а удачу получат те, кто будет начинать день правильно: больше успеет, первым узнает важные новости и получит подсказки звезд. Как только начнется работа над чем-то новым, важно держать свои мысли и планы при себе. Не стоит тратить силы на разговоры, спрашивать чье-то мнение, обсуждать шансы на успех.
Астролог предлагает брать ответственность на себя, слушать свой голос - тогда и плоды будут принадлежать только вам.
Козерог
В августе Козероги могут попасть под обстрел нелестных отзывов недоброжелателей. Однако это мало скажется на их репутации и делах. Самый лучший способ - игнорировать мнение сплетников и завистников и строить свою жизнь так, как считаете нужным.
Василиса Володина советует Козерогам снизить планку ожиданий, дорожить моментами везения и с благодарностью принимать даже негативное проявление внимания.
Если эти люди согласятся на такие уступки, то планеты принесут им все возможности для улучшения жизни.
Водолей
Водолеям в августе много позитива принесет общение со стихией Воздуха - даже если они просто проветрят квартиру или офис. Вместе с потоками воздуха придет и ветер долгожданных перемен. Другой важный момент месяца - деньги. В августе
хорошо будет их пересчитывать, планировать бюджет, искать дополнительный заработок - такие действия откроют финансовый поток и помогут выбраться из долгов.
В плане работы лучше сделать небольшой перерыв, освободив время на общение, обмен мнениями и информацией.
Рыбы
Рыбы рискуют пережить в августе сильное потрясение из-за любовной, финансовой или личной драмы. Вероятны критические моменты в работе, волнения в связи с личной жизнью, преодоление препятствий, тревоги за детей и близких. Астролог советует подождать до осени с новыми начинаниями и радикальными переменами в судьбе. Сейчас куда полезнее направить всю энергию на решение текущих проблем или занять оборонительную позицию, чтобы в случае необходимости отразить любую угрозу.
Это был серьезный прогноз на август, а пару дней назад Василиса Володина разместила в Instagram немного игривый пост, который сопроводила следующими словами:
"Август в России всегда сложный месяц, и август-2020 не будет исключением. Поэтому я решила поднять вам настроение легкими, веселыми советами...". ⠀
Смотрите, слушайте, читайте!
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