Гороскоп Василисы Володиной на август 2020 года - и серьезный, и веселый

Лев

В августе Львов захлестнут перемены, чему будет способствовать ритм событий. Астролог советует пересмотреть или уплотнить список дневных задач: активная деятельность не только принесет долгожданный успех, но и существенно прибавит внутренних сил, особенно если энергетика на нуле. Правда, за всеми перспективами остро встанет вопрос личных границ в отношениях. Важно смотреть на ситуацию трезво и уважать мнение других людей: чужой взгляд на вещи может подарить ценные озарения.

Дева

Девам астролог советует встретить август, занявшись генеральной уборкой не только дома, но и в своей жизни. Это позволит освободиться от внешнего и внутреннего негатива.

Как только появятся первые результаты, вернется отличное настроение, придет вдохновение для новых побед, пробудится внутренняя сила.

В любой ситуации, даже самой безвыходной, приветствуются активность, позитивное мышление и творческий подход. Важно принимать решения без промедлений: даже если не получится добиться желаемого результата, удастся заработать необходимый опыт.

Весы

Весам в августе потребуется больше света, внимания и воздуха. Движение и общение - самые ценные ресурсы, которые в этом месяце будут доступны каждому. Только в динамике можно найти по-настоящему близких людей и укрепить с ними духовную связь. И напротив - бездействие чревато пустыми знакомствами и токсичными отношениями, которые не оставят ничего, кроме тяжести.

По словам астролога,

в августе Весам не стоит затевать финансовые операции - с деньгами лучше быть осторожнее: займы, кредиты, смена работы - все это чревато крупными убытками.

Скорпион

Скорпионам август принесет долгожданные перемены, которые будут одинаково приятны вне зависимости от их масштаба. Кто-то может вернуть долг или пригласить на прежнее место работы, безвозмездно помочь в нелегком деле или дать ценный совет. Правда, звезды попытаются привлечь представителей этого знака Зодиака к выполнению множества различных дел. Но не стоит в суете забывает о своих собственных потребностях, отмечает астролог. Приоритет на конец лета - личные нужды и цели.

Стрелец

Грядущий месяц потребует от Стрельцов собранности и активных усилий. В приоритете - новые идеи и дела, а удачу получат те, кто будет начинать день правильно: больше успеет, первым узнает важные новости и получит подсказки звезд. Как только начнется работа над чем-то новым, важно держать свои мысли и планы при себе. Не стоит тратить силы на разговоры, спрашивать чье-то мнение, обсуждать шансы на успех.

Астролог предлагает брать ответственность на себя, слушать свой голос - тогда и плоды будут принадлежать только вам.

Козерог

В августе Козероги могут попасть под обстрел нелестных отзывов недоброжелателей. Однако это мало скажется на их репутации и делах. Самый лучший способ - игнорировать мнение сплетников и завистников и строить свою жизнь так, как считаете нужным.