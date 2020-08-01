Мешки для трупов: их дизайн не менялся полвека, но пришло время инноваций

Будучи опытным криминалистом-антропологом, Батиджа лучше многих представляет, как обращаться с телом умершего.

В прошлом она была частью команды специалистов, работавших под эгидой Международного Комитета Красного Креста (ICRC) над созданием более эффективного мешка для перевозки тел.

Подобные мешки нужны для транспортировки и хранения умерших, и спрос на них многократно вырос во время пандемии коронавируса. Но стандартные мешки имеют серьезные недостатки - по словам экспертов, многие тела в них разлагаются слишком быстро, порой их не успевают даже опознать.

"Наша задача, в частности, заключалась в том, чтобы максимально замедлить разложение человеческих останков, особенно в тех местах, где нет электричества, а морги переполнены", - поясняет Батиджа.

Аннука Батиджа и Кристи Энн Уинтер разворачивают разработанный ими мешок ICRC

Впервые команда специалистов попробовала свои силы в создании нового дизайна такого изделия в 2014 году во время 48-часового мозгового штурма, организованного Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН).

Результат, однако, не впечатлил заказчиков. Криминалист Моррис Тидболл-Бинц, основавший при Международном Комитете Красного Креста отдел криминалистики и возглавлявший его до 2017 года, говорит, что проверил тот прототип и понял: он не очень удобен в использовании в сложных условиях.

Команда учла его пожелания и продолжила работу.

Уроки жизни и смерти

Специалист мирового уровня по вопросам криминальной антропологии Тидболл-Бинц проработал много лет в зонах вооруженных конфликтов и знает, насколько важно - особенно в жарком климате - правильно хранить тела умерших: это может дать возможность скорбящим родственникам опознать и проститься с ними.

Когда на Гаити в 2010 году произошло разрушительное землетрясение, он срочно вылетел в столицу Порт-о-Пренс, чтобы помочь местным службам спасения.

"Я был очень расстроен [увиденным]. До сих пор помню случай с мальчиком, которому было восемь-девять лет, чье тело было доставлено в университетскую больницу", - говорит он.

Его команда осмотрела тело мальчика перед тем, как положить его в специальный пакет. В стране, которая потеряла в одночасье более 230 тысяч человек, тела собирались, переносились местными жителями и складывались на парковке больницы.

"Я был в ужасе от того, что совсем скоро черты лица этого мальчика будут совершенно неузнаваемы", - признается специалист.

Доктор Моррис Тидболл-Бинц сталкивался с множеством ситуаций, когда требовалась его помощь ICRC

"Я подумал о его семье, о том, как им будет тяжело, когда они не смогут увидеть ребенка таким, каким они его знали, они ведь даже опознать его не смогут", - рассказал Тидболл-Бинц Би-би-си.

Разрушительные природные катаклизмы - циклоны, землетрясения, цунами - в развивающихся странах, как правило, приводят к необходимости массовых захоронений.