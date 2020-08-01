Сб, 1.08.2020
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Мешки для трупов: их дизайн не менялся полвека, но пришло время инноваций

Это обычные стандартные мешки. В них лежат участники акции протеста в Нью-Йорке, недовольные тем, как власти борются с пандемией коронавируса

ФОТО: Getty Images

"Дизайн, концепция и производство мешков для тел никак не менялись с тех пор, как возникли полвека назад в 1968 году", - говорит Аннука Батиджа.

Будучи опытным криминалистом-антропологом, Батиджа лучше многих представляет, как обращаться с телом умершего.

В прошлом она была частью команды специалистов, работавших под эгидой Международного Комитета Красного Креста (ICRC) над созданием более эффективного мешка для перевозки тел.

Подобные мешки нужны для транспортировки и хранения умерших, и спрос на них многократно вырос во время пандемии коронавируса. Но стандартные мешки имеют серьезные недостатки - по словам экспертов, многие тела в них разлагаются слишком быстро, порой их не успевают даже опознать.

"Наша задача, в частности, заключалась в том, чтобы максимально замедлить разложение человеческих останков, особенно в тех местах, где нет электричества, а морги переполнены", - поясняет Батиджа.

Аннука Батиджа и Кристи Энн Уинтер разворачивают разработанный ими мешок

ICRC

 

Впервые команда специалистов попробовала свои силы в создании нового дизайна такого изделия в 2014 году во время 48-часового мозгового штурма, организованного Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН).

Результат, однако, не впечатлил заказчиков. Криминалист Моррис Тидболл-Бинц, основавший при Международном Комитете Красного Креста отдел криминалистики и возглавлявший его до 2017 года, говорит, что проверил тот прототип и понял: он не очень удобен в использовании в сложных условиях.

Команда учла его пожелания и продолжила работу.

Уроки жизни и смерти

Специалист мирового уровня по вопросам криминальной антропологии Тидболл-Бинц проработал много лет в зонах вооруженных конфликтов и знает, насколько важно - особенно в жарком климате - правильно хранить тела умерших: это может дать возможность скорбящим родственникам опознать и проститься с ними.

Когда на Гаити в 2010 году произошло разрушительное землетрясение, он срочно вылетел в столицу Порт-о-Пренс, чтобы помочь местным службам спасения.

"Я был очень расстроен [увиденным]. До сих пор помню случай с мальчиком, которому было восемь-девять лет, чье тело было доставлено в университетскую больницу", - говорит он.

Его команда осмотрела тело мальчика перед тем, как положить его в специальный пакет. В стране, которая потеряла в одночасье более 230 тысяч человек, тела собирались, переносились местными жителями и складывались на парковке больницы.

"Я был в ужасе от того, что совсем скоро черты лица этого мальчика будут совершенно неузнаваемы", - признается специалист.

Доктор Моррис Тидболл-Бинц сталкивался с множеством ситуаций, когда требовалась его помощь

ICRC

 

"Я подумал о его семье, о том, как им будет тяжело, когда они не смогут увидеть ребенка таким, каким они его знали, они ведь даже опознать его не смогут", - рассказал Тидболл-Бинц Би-би-си.

Разрушительные природные катаклизмы - циклоны, землетрясения, цунами - в развивающихся странах, как правило, приводят к необходимости массовых захоронений.

Тела разлагаются, визуальное опознание становится невозможным. ДНК-анализ не всегда возможен, когда вокруг сотни трупов, как это было на Гаити после землетрясения, поскольку это дорогостоящая и длительная процедура.

"Температура там была от 34 до 40 градусов по Цельсию. Лица умерших раздувались с невероятной скоростью, так что уже спустя 24-36 часов после смерти опознать их было невозможно", - вспоминает Тидболл-Бинц.

Во время массовой операции мешки для перевозки тел становятся единственной возможностью для служб экстренной помощи сохранить, защитить от разложения и перевезти человеческие останки, однако они не замедляют процесс разложения.

"Обычно для этого используются холодильные установки и хранилища, однако во многих местах, где мы работаем, не бывает электричества", - рассказывает эксперт.

Мешки для тел - одна из главных составляющих спасательной операции после катастроф и природных катаклизмов

Getty Images

 

"Мешки часто рвутся, протыкаются, из них начинает вытекать жидкость, и разносится зловоние".

"Я привык к этому запаху, но большинство людей вполне естественно почувствуют отвращение. Во время экстренных ситуаций мы не можем допустить, чтобы запах разлагающихся тел распространялся внутрь больницы," - объясняет Тидболл-Бинц.

Как помогли пищевые технологии

Эксперт-криминалист Тидболл-Бинц выяснил в ходе многих гуманитарных миссий, что новый дизайн подобного мешка для умерших просто необходим.

Поэтому, учитывая его пожелания, Аннука Батиджа и ее команда начали думать о том, как разработать такой мешок, который бы ограничивал проникновение кислорода и влаги и где тело можно было бы хранить до 72 часов.

Они обратили внимание на вариант с вакуумной упаковкой - технику хранения еды, разработанную Карлом Бушем в 1963 году, которую широко используют в пищевой индустрии.

"Мы подумали, что вакуумный принцип может помочь замедлить скорость разложения находящегося в мешке трупа", - объясняет Тидболл-Бинц.

Команда специалистов стала выкачивать воздух после того, как тело помещалось внутрь мешка.

"Если уровень кислорода падал, то снижалась и скорость разложения, поскольку отсутствие кислорода замедляет деятельность бактерий", - поясняет одна из участниц проекта Кристи Энн Уинтер.

В новом мешке предусмотрен также слой из поглощающего влагу материала, похожего на тот, который используется в современных подгузниках - это помогает удерживать жидкости, которые порой выделяются уже после смерти человека.

"Если на теле или вокруг него нет жидкости, то ткани организма будут сухими и лучше сохранятся. Жидкости могут усилить процесс разложения и тогда будет труднее опознать тело", - говорит Уинтер.

Чтобы контролировать температуру внутри мешка, команда разработчиков добавила отражающий алюминиевый слой.

Результаты теста

Сотрудники Международного Комитета Красного Креста проверяют новый дизайн мешка в Таиланде в 2019 году

Getty Images

 

Эффективность прототипа новых мешков была испытана несколько лет назад в Таиланде и Англии.

В ходе испытаний команда ученых из Университета Центрального Ланкашира положила туши свиней в новые и старые мешки и оставила несколько туш на открытом воздухе.

По словам Уинтера, "те туши, которые оставили на открытом воздухе, стали быстро разлагаться. Те, которые были в старых мешках, чуть медленнее. А новый мешок еще больше замедлил этот процесс".

Включив в дизайн мешка светоотражающий материал, ученые смогли снизить температуру внутри на 10-20 градусов по сравнению с устаревшей моделью.

Ученые также добились еще одной цели, которую поставил перед ним доктор Тидболл-Бинц: "Первоначальные тесты улучшенной модели показали значительное снижение запаха снаружи мешка (до тех пор, пока его не открыли)".

Новый прототип оказался лучше по целому ряду критериев, что подтвердили тесты

ICRC

 

Теперь этот проект вошел в новую фазу.

"Мы хотели протестировать новый дизайн с настоящим человеческим трупом", - говорит Аннука Батиджа.

Сама она в сейчас занимается другим проектом, но изначальная команда ученых криминалистов-антропологов теперь работает с центром криминалистики в американском Университете Теннесси в Ноксвилле, который занимается изучением процесса разложения тел.

Плюс к этому сотрудники Красного Креста получили 100 прототипов мешков нового дизайна, чтобы испытать их в реальных условиях.

Мешок нового дизайна тестируется добровольцем

ICRC

 

"Легок в обращении"

Новый мешок имеет форму лодки вместо обычной прямоугольной.

Он легко складывается, но по весу не легче прежнего, и по-прежнему требует усилий двоих людей, чтобы поместить внутрь тело.

Они не биоразлагаемы и потому могут быть использованы для временных захоронений, поясняют дизайнеры.

Тем не менее, новые мешки могут оказаться бесполезными в зонах конфликта.

К примеру, если тело было изуродовано или долго лежало во влажной среде - как бывает, например, в случае с затонувшими нелегальными мигрантами, которых сложно опознать сразу - то новый дизайн может не помочь остановить процесс разложения, который уже начался.

"В местах, где шли военные действия, мы порой имеем дело с телом, которое уже достигло последней стадии разложения, то есть скелетирования, - говорит Батиджа. - В таких случаях мешок улучшенного дизайна ничего не даст".

Если все пойдет по плану, то новые мешки в кризисных ситуациях позволят родственникам провести идентификацию и совершить все необходимые ритуалы в соответствии с их культурными обычаями.

"Мы хотим, чтобы каждое мертвое тело вернулось к родственникам и чтобы каждая семья смогла с ним проститься", - говорит Уинтер.

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