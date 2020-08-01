Мешки для трупов: их дизайн не менялся полвека, но пришло время инноваций

"Дизайн, концепция и производство мешков для тел никак не менялись с тех пор, как возникли полвека назад в 1968 году", - говорит Аннука Батиджа.
Будучи опытным криминалистом-антропологом, Батиджа лучше многих представляет, как обращаться с телом умершего.
В прошлом она была частью команды специалистов, работавших под эгидой Международного Комитета Красного Креста (ICRC) над созданием более эффективного мешка для перевозки тел.
Подобные мешки нужны для транспортировки и хранения умерших, и спрос на них многократно вырос во время пандемии коронавируса. Но стандартные мешки имеют серьезные недостатки - по словам экспертов, многие тела в них разлагаются слишком быстро, порой их не успевают даже опознать.
"Наша задача, в частности, заключалась в том, чтобы максимально замедлить разложение человеческих останков, особенно в тех местах, где нет электричества, а морги переполнены", - поясняет Батиджа.
Впервые команда специалистов попробовала свои силы в создании нового дизайна такого изделия в 2014 году во время 48-часового мозгового штурма, организованного Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН).
Результат, однако, не впечатлил заказчиков. Криминалист Моррис Тидболл-Бинц, основавший при Международном Комитете Красного Креста отдел криминалистики и возглавлявший его до 2017 года, говорит, что проверил тот прототип и понял: он не очень удобен в использовании в сложных условиях.
Команда учла его пожелания и продолжила работу.
Уроки жизни и смерти
Специалист мирового уровня по вопросам криминальной антропологии Тидболл-Бинц проработал много лет в зонах вооруженных конфликтов и знает, насколько важно - особенно в жарком климате - правильно хранить тела умерших: это может дать возможность скорбящим родственникам опознать и проститься с ними.
Когда на Гаити в 2010 году произошло разрушительное землетрясение, он срочно вылетел в столицу Порт-о-Пренс, чтобы помочь местным службам спасения.
"Я был очень расстроен [увиденным]. До сих пор помню случай с мальчиком, которому было восемь-девять лет, чье тело было доставлено в университетскую больницу", - говорит он.
Его команда осмотрела тело мальчика перед тем, как положить его в специальный пакет. В стране, которая потеряла в одночасье более 230 тысяч человек, тела собирались, переносились местными жителями и складывались на парковке больницы.
"Я был в ужасе от того, что совсем скоро черты лица этого мальчика будут совершенно неузнаваемы", - признается специалист.
"Я подумал о его семье, о том, как им будет тяжело, когда они не смогут увидеть ребенка таким, каким они его знали, они ведь даже опознать его не смогут", - рассказал Тидболл-Бинц Би-би-си.
Разрушительные природные катаклизмы - циклоны, землетрясения, цунами - в развивающихся странах, как правило, приводят к необходимости массовых захоронений.
Тела разлагаются, визуальное опознание становится невозможным. ДНК-анализ не всегда возможен, когда вокруг сотни трупов, как это было на Гаити после землетрясения, поскольку это дорогостоящая и длительная процедура.
"Температура там была от 34 до 40 градусов по Цельсию. Лица умерших раздувались с невероятной скоростью, так что уже спустя 24-36 часов после смерти опознать их было невозможно", - вспоминает Тидболл-Бинц.
Во время массовой операции мешки для перевозки тел становятся единственной возможностью для служб экстренной помощи сохранить, защитить от разложения и перевезти человеческие останки, однако они не замедляют процесс разложения.
"Обычно для этого используются холодильные установки и хранилища, однако во многих местах, где мы работаем, не бывает электричества", - рассказывает эксперт.
"Мешки часто рвутся, протыкаются, из них начинает вытекать жидкость, и разносится зловоние".
"Я привык к этому запаху, но большинство людей вполне естественно почувствуют отвращение. Во время экстренных ситуаций мы не можем допустить, чтобы запах разлагающихся тел распространялся внутрь больницы," - объясняет Тидболл-Бинц.
Как помогли пищевые технологии
Эксперт-криминалист Тидболл-Бинц выяснил в ходе многих гуманитарных миссий, что новый дизайн подобного мешка для умерших просто необходим.
Поэтому, учитывая его пожелания, Аннука Батиджа и ее команда начали думать о том, как разработать такой мешок, который бы ограничивал проникновение кислорода и влаги и где тело можно было бы хранить до 72 часов.
Они обратили внимание на вариант с вакуумной упаковкой - технику хранения еды, разработанную Карлом Бушем в 1963 году, которую широко используют в пищевой индустрии.
"Мы подумали, что вакуумный принцип может помочь замедлить скорость разложения находящегося в мешке трупа", - объясняет Тидболл-Бинц.
Команда специалистов стала выкачивать воздух после того, как тело помещалось внутрь мешка.
"Если уровень кислорода падал, то снижалась и скорость разложения, поскольку отсутствие кислорода замедляет деятельность бактерий", - поясняет одна из участниц проекта Кристи Энн Уинтер.
В новом мешке предусмотрен также слой из поглощающего влагу материала, похожего на тот, который используется в современных подгузниках - это помогает удерживать жидкости, которые порой выделяются уже после смерти человека.
"Если на теле или вокруг него нет жидкости, то ткани организма будут сухими и лучше сохранятся. Жидкости могут усилить процесс разложения и тогда будет труднее опознать тело", - говорит Уинтер.
Чтобы контролировать температуру внутри мешка, команда разработчиков добавила отражающий алюминиевый слой.
Результаты теста
Эффективность прототипа новых мешков была испытана несколько лет назад в Таиланде и Англии.
В ходе испытаний команда ученых из Университета Центрального Ланкашира положила туши свиней в новые и старые мешки и оставила несколько туш на открытом воздухе.
По словам Уинтера, "те туши, которые оставили на открытом воздухе, стали быстро разлагаться. Те, которые были в старых мешках, чуть медленнее. А новый мешок еще больше замедлил этот процесс".
Включив в дизайн мешка светоотражающий материал, ученые смогли снизить температуру внутри на 10-20 градусов по сравнению с устаревшей моделью.
Ученые также добились еще одной цели, которую поставил перед ним доктор Тидболл-Бинц: "Первоначальные тесты улучшенной модели показали значительное снижение запаха снаружи мешка (до тех пор, пока его не открыли)".
Теперь этот проект вошел в новую фазу.
"Мы хотели протестировать новый дизайн с настоящим человеческим трупом", - говорит Аннука Батиджа.
Сама она в сейчас занимается другим проектом, но изначальная команда ученых криминалистов-антропологов теперь работает с центром криминалистики в американском Университете Теннесси в Ноксвилле, который занимается изучением процесса разложения тел.
Плюс к этому сотрудники Красного Креста получили 100 прототипов мешков нового дизайна, чтобы испытать их в реальных условиях.
"Легок в обращении"
Новый мешок имеет форму лодки вместо обычной прямоугольной.
Он легко складывается, но по весу не легче прежнего, и по-прежнему требует усилий двоих людей, чтобы поместить внутрь тело.
Они не биоразлагаемы и потому могут быть использованы для временных захоронений, поясняют дизайнеры.
Тем не менее, новые мешки могут оказаться бесполезными в зонах конфликта.
К примеру, если тело было изуродовано или долго лежало во влажной среде - как бывает, например, в случае с затонувшими нелегальными мигрантами, которых сложно опознать сразу - то новый дизайн может не помочь остановить процесс разложения, который уже начался.
"В местах, где шли военные действия, мы порой имеем дело с телом, которое уже достигло последней стадии разложения, то есть скелетирования, - говорит Батиджа. - В таких случаях мешок улучшенного дизайна ничего не даст".
Если все пойдет по плану, то новые мешки в кризисных ситуациях позволят родственникам провести идентификацию и совершить все необходимые ритуалы в соответствии с их культурными обычаями.
"Мы хотим, чтобы каждое мертвое тело вернулось к родственникам и чтобы каждая семья смогла с ним проститься", - говорит Уинтер.