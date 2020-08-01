Видео ⟩ После прыжка с Островного моста погиб мужчина

Стражи порядка, патрулировавшие по акватории, заметили вдали нечто неладное - в бинокль они разглядели, как мужчина с берега забегает в воду и начинает плыть в сторону брызг.

"На помощь отправился один из спасателей. Он взял SUP-доску муниципальной полиции. Доплыв до мужчины, спасатель в беседе с ним выяснил, что в этом месте его друг, возможно, спрыгнул и не выплыл", - рассказал спасатель Рижской муниципальной полиции Валдис Богданов.

О ЧП тут же сообщили в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD), к тому же полицейские, не теряя драгоценноего времени, привлекли и водолазов со станции на Луцавсале.

Операция по поиску мужчины продлилась 20 минут, после чего работу переняли спасатели VUGD. Тело нашли спустя час поисков. Скорее всего, при прыжке с высоты мужчина серьезно повредил внутренние органы и не смог выплыть своими силами.

"Общество должно больше думать о том, стоит ли это такого риска", - напоминает спасатель Рижской муниципальной полиции.

Официальная версия произошедшего не связана с преступным деянием, к такому выводу пришла Госполиция. Стражам порядка еще предстоит выяснить причину инцидента, также будет проверена и версия о самоубийстве. Согласно неофициальной информации, все случилось из-за спора с другом - хватит ли смелости спрыгнуть с моста.

Видео: Сюжет Degpunktā на латышском языке