Она - единственная в Латвии боксёрша, победившая мужчину. Агнесе Божа возвращается на ринг

Возраст - не цифра в паспорте, а мировоззрение

Боксёрша Агнесе Божа признаётся изданию, что сейчас нравится себе больше, чем раньше. Она - единственная в Латвии из профессиональных боксёров-женщин, кто победил мужчину.

И вот, спустя шесть лет перерыва, Агнесе вернётся на ринг, чтобы сойтись в поединке с боксёршей Зане Силмановичей.

Из 52 боев в своей карьере Агнесе выиграла 45, и уверена, что впереди ещё много триумфов.

ФОТО: Из личного архива

"В мае мне исполнилось 38 лет. Я начала заниматься боксом в 19 лет. Мне больше нравится индивидуальный, а не командный спорт. Мне нравится действовать индивидуально во всех сферах жизни. Я не боюсь брать ответственность на себя ни на ринге, ни в жизни", - говорит Агнесе Privātā dzīve.

Боже занималась профессиональным спортом до 32 лет.

"Тогда тренер мне сказал - ты для этого слишком стара", - вспоминает Агнесе и добавляет, что в мире есть женщины, которые выходят на ринг и в 45 лет.

"Я поняла, что твой возраст - это не число лет, написанных в паспорте, а то, что у тебя в сердце. Если ты думаешь, что можешь, или же думаешь, что не можешь - в обоих случаях - это правда", - говорит спортсменка.

Агнесе, которая тренируется пять раз в неделю, говорит, что больше шансов попасть в автокатастрофу, чем быть побитым на ринге.

"В кикбоксинге мне в своё время отбили мышцу на ноге так, что месяц не могла ходить. Пять раз ломали нос, ломали скуловую кость, руку, но это заживает и забывается", - говорит журналу Агнесе.

Вера в лучшее

Последние шесть лет боксёрша тренировала других и пыталась справиться с ощущением пустоты, тосковала по рингу.

"Поняла, что я зависима от этого адреналина и ничего не может это заменить. Оценивала идею пойти в авторалли. Думала, это может меня захватить", - рассказывает Божа.

Тренером Агнесе два с половиной года назад стал Алексей Доценко - первый латвийский спортсмен, получивший титул чемпиона мира в кикбоксинге.

"Он взялся осуществить мою мечту о возвращении на ринг.

Я верю, что все будет хорошо, поскольку никогда не искала лёгких путей", - делится мыслями спортсменка.

Алексей Доценко и Агнесе Божа ФОТО: Из личного архива

Семья и карьера

Агнесе говорит, что её близкие были рады, что она "успокоилась" и ушла из бокса. Однако они не понимали, что для неё ринг жизненно необходим, чтобы не впасть в депрессию.

Боксёрша никогда не скрывала свою нетрадиционную сексуальную ориентацию, но она уверена - две женщины не могут быть семьей. Конечно, вырастить ребенка могут и мама с бабушкой, например, но Божа говорит - спросите любого ребенка, и он предпочтет иметь маму и папу. Легализацию однополых браков спортсменка тоже не поддерживает - ведь любые два человека могут зарегистрировать общее имущество.

Агнесе поясняет, что у её дочери были проблемы из-за сексуальной ориентации мамы - это обсуждали на собраниях в школе без её участия, а затем люди активно смотрели в социальных сетях, как же она, Божа, на самом деле выглядит.

На данный момент Агнесе сосредоточена на работе, а не на личной жизни.

"Когда закончу профессиональную карьеру, возможно, начну думать об отношениях. Через каких три-четыре года. Благодаря спорту я самодостаточна", - поясняет боксёрша и добавляет, что у неё нет дней, когда всё плохо, ведь всё зависит от установок в голове.

Агнесе Божа ФОТО: Из личного архива