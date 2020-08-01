Фото ⟩ "Ты не один": в Риге прошел мини-фестиваль ментального здоровья Ogle

Уже второй год подряд фонд поддержки ментального здоровья Ogle организует фестиваль с целью привлечения внимания общества к вопросам ментального здоровья, уменьшения риска суицидов и поддержки тем, кто в ней нуждается.

"Говоря о ментальном здоровье, мы хотим поддержать тех, кому это необходимо и напомнить - ты не один.

В тяжелые моменты особенно важна поддержка близких. Надеемся, что фестиваль Ogle согреет сердца, личные истории вдохновят, а советы специалистов помогут найти свою истинную дорогу и радоваться каждому дню", - подчеркивает организатор мини-фестиваля Ogle Алисе Цепурите.

В субботу в квартале улицы Спорта, 2 с 14:00 была возможность посетить лекции и познавательные мастер-классы, которые провели психотерапевт Эрнестс Пулиньш-Цинис, руководитель общества Tēvi Элина Клявиня, Pusaudžu resursu centrs, общество Skalbes и другие.

Одновременно с лекциями любой желающий мог поучаствовать в терапии движений и танцев, попробовать технику осознанного дыхания, музыкальную терапию, и принять участие в викторине про ментальное здоровье, которую создали молодые люди Общества Латвийского Красного Креста.

Галерея: Мини-фестиваль ментального здоровья Ogle

В заключении вечера - музыкальные выступления Латвийских групп Oranžās Brīvdienas, Ārpilsētas Sakars, Sudden Lights, а также исполнителя Артура Скутелиса.

Фонд поддержки ментального здоровья Ogle было создано в 2019 году после трагедии в семье Цепурите, и было принято решение о необходимости просвещения общества в вопросах ментального здоровья, понятия причин возникновения депрессии и риска суицида.