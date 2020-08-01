Сб, 1.08.2020
США выведут из Германии почти 12 тысяч военных, при этом примерно 5600 из них останутся в Европе и будут переведены в Бельгию, Италию и, возможно, в Польшу и страны Балтии. Марк Эспер, министр обороны США

Есть ли "понаехавшие" в хабаровских протестах и чего стоит опасаться Кремлю?

Протесты в Хабаровске

ФОТО: AP/Scanpix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" - глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты. 

В этом выпуске: 

  • Были ли мятежом столкновения протестующих и федеральных сил в Портленде и кого власти США считают анархистами?
  • Есть ли "понаехавшие" в хабаровских протестах и чего стоит опасаться Кремлю?

Все подробности в новом выпуске!

Видео: ИТОГИ | 01.08.2020

Программа "Итоги с Юлией Савченко" - парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть что сказать. 

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