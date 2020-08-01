TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" - глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты.
В этом выпуске:
- Были ли мятежом столкновения протестующих и федеральных сил в Портленде и кого власти США считают анархистами?
- Есть ли "понаехавшие" в хабаровских протестах и чего стоит опасаться Кремлю?
Все подробности в новом выпуске!
Видео: ИТОГИ | 01.08.2020
Программа "Итоги с Юлией Савченко" - парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть что сказать.
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