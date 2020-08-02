Цилинскис: "Согласие" и ЧСР во взаимных спорах потеряли видение будущего

Это, по его мнению, привело к ситуации, что не подготовлены новые инвестиционные проекты. Политик считает, что виной тому неподготовленные своевременно проекты и разногласия между "Согласием" и "Честь служить Риге", что привело к невозможности принимать решения и роспуску думы.

Он рассказал, что ссоры повлияли на общую работу, руководители различных департаментов и комитетов менялись чуть ли не каждую вторую неделю, а несколько профессионалов были уволены.

"Очевидно во всей это работе какое-то видение будущего пропало...", - сказал Цилинскис.

Таким образом, новой Рижской думе будет необходимо принять решение о выделении дополнительных средств на разработку проектов, сказал политик.

Он пояснил, что сейчас очень сложно предусмотреть возможности бюджета города в будущем году, так как неизвестно, какое влияние на бюджет самоуправления окажут изменения в налогах и каким окажется влияние Covid-19.

Однако, если заражения значительно не вырастут и налоговые изменения не оставят для самоуправления неблагоприятных последствий, то будущий бюджет может быть равноценен нынешнему.

Это в свою очередь означает, что очень много идей, на которые необходимо дополнительное финансирование, выдвинуть будет нельзя. Однако одной из приоритетных работ, на которую потребуются дополнительные средства - это подготовка инвестиционных проектов, рассказал Цилинскис.

Он добавил, что временная администрация пытается запустить все, что осталось подготовленным - велодорожки, малые проекты. Однако больших проектов нет и их нужно подготовить, так как будут средства Евросоюза, на которые может претендовать и Рига.

Цилинскис считает, что дума нового созыва может принять решение, например, о новых трамвайных линиях, хотя первой задачей в связи с трамваями будет приведение в порядок имеющихся линий, чтобы по ним могли ездить низкопольные трамваи.

"Такие большие объекты инфраструктуры как новые мосты не будут вопросом нового созыва, и, боюсь, еще долгое время их не будет", - сказал кандидат в мэры Риги, добавив, что самоуправлению нужно справиться с уже действующей инфраструктурой и ее ремонтами.

По его мнению, огромным вызовом для самоуправления станет проект Rail Baltica. Важно, чтобы во время реализации этого проекта за одним столом собрались как представители жителей окраин, так и Рижская дума и реализаторы проекта, сказал Цилинскис.

Внеочередные выборы в Рижскую думу пройдут в конце августа.