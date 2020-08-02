Черная суббота на дорогах Латвии: в авариях погибли четыре человека

В субботу в 11:53 в Риге, на ул. Шмерля, автомашина Lexus, за рулем которой находилась некая женщина, на пешеходном переходе сбила женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.

В ночь на воскресенье, в 1:40, на Лиепайском шоссе автомашина Mazda врезалась в опору виадука, в результате чего скончались пока неопознанные мужчина и женщина.

В свою очередь в 3:25 в Залесьенской волости Зилупского края на расстоянии примерно 100 метров от пограничного пункта в Терехово управляемый неким мужчиной автомобиль Volkswagen Passat столкнулся с грузовиком DAF с прицепом. В результате столкновения на месте происшествия погиб пассажир Volkswagen Passat, а водитель легковой машины с травмами доставлен в больницу.

В общей сложности за прошедшие сутки произошло 100 ДТП. В Рижском регионе в авариях пострадали восемь человек, в Земгале и Видземе - по три, в Курземе и Латгале - по два человека.