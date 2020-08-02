Вс, 2.08.2020
В кикбоксинге мне в своё время отбили мышцу на ноге так, что месяц не могла ходить. Пять раз ломали нос, ломали скуловую кость, руку, но это заживает и забывается. Агнесе Божа, боксёрша

Полиция просит о помощи: в Риге без вести пропали два подростка

ФОТО: Госполиция

Зиемельский участок Госполиции Риги разыскивает без вести пропавших Виталия Орехова и Игоря Крастиньша.

Виталий Орехов 2005 года рождения 1 августа в 10 часов утра вышел из дома в Риге по улице Скултес и не вернулся.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, светлые волосы. Был одет в черные спортивные штаны, синюю спортивную куртку, с собой была небольшая сумка.

ФОТО: Valsts policija

Игорь Крастиньш 2006 года рождения 1 августа в 17:00 вышел из дома в Риге по улице 1-я поперечная чиекуркалнская линия и не вернулся.

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, светлые волосы. Был одет в черные спортивные штаны с красными полосками.

ФОТО: Valsts policija

Возможно, мальчики могут находиться вместе.

Госполиция просит отозваться всех, кто обладает информацией об их возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 110.

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