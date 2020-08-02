Вс, 2.08.2020
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В Литве - 17 случаев Covid-19 за сутки, в Эстонии - семь

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В Литве за последние сутки заражение Covid-19 подтверждено у 17 человек, в Эстонии - у семи, сообщает BNS.

Литва

В Литве Covid-19 подтвержден еще у 17 человек, таким образом, всего новыми коронавирусом заразились 2110 человек. 1644 из них выздоровели.

За прошедшие сутки было сделано 1856 анализов, а всего с начала эпидемии - 526 339 анализов.

Умерли от Covid-19 в Литве 80 человек, у еще 13 зараженных причина смерти была иная. За прошедшие сутки случаев смертей зарегистрировано не было.

Эстония

За сутки в Эстонии проанализированы 345 первичных тестов на Covid-19, добавились 7 позитивных результатов. 

По данным регистра народонаселения, 5 позитивных результатов тестов были в городе Тарту, 2 в Харьюмаа (том числе  один в Таллинне ). 

Все случаи имеют отношение к установленному очагу, выявленному 18 июля в связи с вечеринкой в ночном клубе Vabank. Один из установленных в Харьюмаа случаев связан с тем, что инфицированный принимал участие в соревнованиях Vaba Lava e-spordi в Нарве и ночевал в той же комнате, в которой находился человек, побывавший 18 июля в клубе Vabank. Другой инфицированный имел контакты с посетившими Vabank. Все добавившиеся в Тарту позитивные связаны  с контактами с посещавшими Vabank. Всего в связи со вспышкой Vabank в Эстонии заболели 28 человек, в том числе 17 в Тарту.

По состоянию на утро воскресенья госпитализация в связи с коронавирусом требовалась пятерым пациентам, на искусственной вентиляции легких не было никого. Новых летальных исходов в течение суток не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 63 человека.

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