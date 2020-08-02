"Добро пожаловать, Саша!": Кокорин перешёл в "Спартак"

Клуб также поприветствовал футболиста в своих рядах, написав на фотографии Кокорина в новой форме "Добро пожаловать, Саша!".

Александр Кокорин с 2008 по 2015 годы выступал за московское "Динамо", после чего в 2016 году перешёл в "Зенит".

В октябре 2018 года Кокорин с коллегой по сборной России Павлом Мамаевым стали участникам двух драк в центре Москвы. В результате громкого суда они были признаны виновными в хулиганстве и умышленном нанесении вреда здоровья.

Футболисты были к реальному лишению свободы, однако в сентябре 2019 года они вышли из колонии по УДО.

После отбывания наказания Кокорин вернулся в "Зенит", однако в феврале этого года перешел в клуб "Сочи" на правах аренды.