"Добро пожаловать, Саша!": Кокорин перешёл в "Спартак"

Бывший игрок петербургского "Зенита" Александр Кокорин перешёл в московский "Спартак". Об этом в Twitter сообщил клуб, разместивший видео Кокорина в форме красно-белых.
FCSM:GO! pic.twitter.com/f6n7nBx3nL— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 2, 2020
Клуб также поприветствовал футболиста в своих рядах, написав на фотографии Кокорина в новой форме "Добро пожаловать, Саша!".
⚡️ Александр Кокорин – футболист «Спартака»!— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 2, 2020
Добро пожаловать, Саша!https://t.co/D7oz8rzS5g
Александр Кокорин с 2008 по 2015 годы выступал за московское "Динамо", после чего в 2016 году перешёл в "Зенит".
В октябре 2018 года Кокорин с коллегой по сборной России Павлом Мамаевым стали участникам двух драк в центре Москвы. В результате громкого суда они были признаны виновными в хулиганстве и умышленном нанесении вреда здоровья.
Футболисты были к реальному лишению свободы, однако в сентябре 2019 года они вышли из колонии по УДО.
После отбывания наказания Кокорин вернулся в "Зенит", однако в феврале этого года перешел в клуб "Сочи" на правах аренды.
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