В Латвии средний размер сельских хозяйств за девять лет увеличился на 30%

В свою очередь площадь, используемая для нужд сельского хозяйства, в среднем в одном хозяйстве достигла 26 га, что на 6,4 га больше, чем в 2010 году, когда в среднем на одно сельское хозяйство приходилось 19,6 га используемых в сельском хозяйстве земель.

За последние девять лет общая площадь используемых в сельском хозяйстве земель в стране увеличилась на 153 900 га или 8,5%.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом объем сельскохозяйственной продукции в сравнительных ценах увеличился на 20,2%, что обусловлено увеличением объема производства продукции растениеводства на 42,7% в связи с увеличением урожая зерновых.

В свою очередь объем продукции животноводства в прошлом году сократился на 1,4% по сравнению с 2018 годом.

Как сообщалось, в конце 2019 года в Латвии насчитывалось 75 800 сельских хозяйств, тогда как в конце 2018 года - 78 100.