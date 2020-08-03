Футбол с Владимиром Ивановым: Понедельник - день тяжелый, а в "Вирслиге" - с пятью интригами

По потерянным очкам "Спартак" Алексея Еременко, идущий на третьем месте, отстает от чередующей в последнее время победы с поражениями РФШ на семь баллов (27 очков у РФШ, у "Спартака" - 17 при игре в запасе). Так что с этой точки зрения, когда кто-то имеет хотя бы теоретические шансы вмешаться в борьбу за титул или, по крайней мере, посягнуть на второе место, именно эта встреча в Слоке центральная в 12-м туре.

С другой стороны встречаются одни из самых результативных команд лиги, которые никогда не ставят в своей штрафной пресловутый "автобус" и всегда нацелены только на атаку.

В этой связи интересно будет понаблюдать за тем, как лучший снайпер турнира Неманья Белакович (восемь голов) со своими африканскими и латиноамериканскими друзьями будет взламывать оборону РФШ, которая в последнее время по различным причинам претерпела существенные изменения (еще одним ударом можно считать дисквалификацию на один матч опытного защитника Александра Соловьева, который также не выйдет на поле против "Спартака").

С другой стороны, такие парни, как Лемаич и Оффор, Куадио и Сантана, Шимкович и Зюзин (последний с пятью "ассистами" - пока что лучший в лиге по голевым передачам), постараются сделать все возможное, чтобы возвращающийся на тренерскую скамейку после дисквалификации Виктор Мороз больше не нервничал. В предыдущей игре команда, правда, с поднявшим знамя Михаилом Землинским, классическим образом во втором тайме дожала "Валмиеру" (счет 5:2, где наконец-то блеснул лучший снайпер двух последних лет Дарко Лемаич), тем самым не отпустив далеко от себя лидирующую "Ригу" (отставание в три очка по-прежнему сохраняется).

ФОТО: facebook.com

В то время как "Спартаку" не хватило силенок на вторую часть матча на стадионе "Сконто", где юрмалчане проиграли "Риге" - 2:4. При этом, надо отдать должное, "Спартак" все равно понравился и был дерзок, несмотря на серьезные ляпы у своих ворот. Сейчас именно этот коллектив на фоне остальных, находящихся в среднем эшелоне с третьего места по шестое, смотрится выгоднее всего. Почему? Прежде всего из-за своего зрелищного, в чем-то авантюрного и бесшабашного стиля.

Иностранная молодежь "Спартака" - она такая, которая наверняка не забыла избиение на стадионе "Аркадия" в первом круге (1:4).

В другом поединке тура с участием лидера "Лиепая" принимает "Ригу", и тут, как мне кажется, у хозяев поля только одна задача - как бы снова не сесть в лужу и пропустить как можно меньше мячей. То, что команда Олега Кононова на голову выше оппонента по всем основным показателям - не обсуждается, тем более на горизонте у рижан маячит заманчивая серия из десяти побед подряд.