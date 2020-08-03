Футбол с Владимиром Ивановым: Понедельник - день тяжелый, а в "Вирслиге" - с пятью интригами

Чемпионат Латвии по футболу в этом году - это сама компактность, если говорить о календаре. Темп - высочайший, даже английская премьер-лига может позавидовать. А 12-й тур, которым открывается августовская программа, так и вовсе уместится в один день, когда в Даугавпилсе, Слоке, Валмиере, Лиепае и Елгаве будут проведены все пять матчей. Лидеры "Вирслиги" 3 августа играют на выезде - юрмальский "Спартак" принимает РФШ, а "Рига" гостит в Лиепае. С точки зрения интриги можно выделить еще одну встречу понедельника "Валмиера" - "Вентспилс".
По потерянным очкам "Спартак" Алексея Еременко, идущий на третьем месте, отстает от чередующей в последнее время победы с поражениями РФШ на семь баллов (27 очков у РФШ, у "Спартака" - 17 при игре в запасе). Так что с этой точки зрения, когда кто-то имеет хотя бы теоретические шансы вмешаться в борьбу за титул или, по крайней мере, посягнуть на второе место, именно эта встреча в Слоке центральная в 12-м туре.
С другой стороны встречаются одни из самых результативных команд лиги, которые никогда не ставят в своей штрафной пресловутый "автобус" и всегда нацелены только на атаку.
В этой связи интересно будет понаблюдать за тем, как лучший снайпер турнира Неманья Белакович (восемь голов) со своими африканскими и латиноамериканскими друзьями будет взламывать оборону РФШ, которая в последнее время по различным причинам претерпела существенные изменения (еще одним ударом можно считать дисквалификацию на один матч опытного защитника Александра Соловьева, который также не выйдет на поле против "Спартака").
С другой стороны, такие парни, как Лемаич и Оффор, Куадио и Сантана, Шимкович и Зюзин (последний с пятью "ассистами" - пока что лучший в лиге по голевым передачам), постараются сделать все возможное, чтобы возвращающийся на тренерскую скамейку после дисквалификации Виктор Мороз больше не нервничал. В предыдущей игре команда, правда, с поднявшим знамя Михаилом Землинским, классическим образом во втором тайме дожала "Валмиеру" (счет 5:2, где наконец-то блеснул лучший снайпер двух последних лет Дарко Лемаич), тем самым не отпустив далеко от себя лидирующую "Ригу" (отставание в три очка по-прежнему сохраняется).
В то время как "Спартаку" не хватило силенок на вторую часть матча на стадионе "Сконто", где юрмалчане проиграли "Риге" - 2:4. При этом, надо отдать должное, "Спартак" все равно понравился и был дерзок, несмотря на серьезные ляпы у своих ворот. Сейчас именно этот коллектив на фоне остальных, находящихся в среднем эшелоне с третьего места по шестое, смотрится выгоднее всего. Почему? Прежде всего из-за своего зрелищного, в чем-то авантюрного и бесшабашного стиля.
Иностранная молодежь "Спартака" - она такая, которая наверняка не забыла избиение на стадионе "Аркадия" в первом круге (1:4).
В другом поединке тура с участием лидера "Лиепая" принимает "Ригу", и тут, как мне кажется, у хозяев поля только одна задача - как бы снова не сесть в лужу и пропустить как можно меньше мячей. То, что команда Олега Кононова на голову выше оппонента по всем основным показателям - не обсуждается, тем более на горизонте у рижан маячит заманчивая серия из десяти побед подряд.
"Лиепая" сейчас только седьмая (в половине из десяти проведенных игр - поражения), и исправить ситуацию руководству клуба никак не удается. Дать бой чемпиону - вот задача-минимум для команды Дмитрия Молоша (кстати, примерно это наблюдалось на стадионе "Сконто" в первом круге - поражение 0:2). На большее пока этот коллектив в данной ситуации не способен.
Серьезная битва ожидается на искусственном поле Олимпийского центра "Видземе", где померятся силой соседи по турнирной таблице: "Валмиера" будет принимать "Вентспилс".
Эти команды еще в первом круге устроили шоу - 2:2, причем "Валмиера", поведя на выезде в счете, в конце второго тайма вынуждена была уже отыгрываться. Сейчас психологическое преимущество, как мне кажется, на стороне команды Тамаза Пертии несмотря на то, что она в турнирной таблице пятая, в то время как "Вентспилс" - четвертый (у обеих - по 15 очков). Все из-за невыразительной игры "желто-синих" в последних июльских встречах (ничьи с "Меттой" и "Тукумсом", поражения от "Даугавпилса" и "Риги"). Самая неуравновешенная команда "Вирслиги" таким вот образом расплачивается за свои поведенческие грехи.
"Валмиера" же постепенно перестает быть самой скандальной командой лиги, так как о том злополучном письме, подписанным 24 игроками и направленным против руководства клуба, кажется, уже все забыли.
Лучший снайпер "Валмиеры" Арокодаре явно ничего не помнит, не переставая поражать своим голевым чутьем (7 забитых мячей и второе место в списке лучших бомбардиров "Вирслиги"). Так что и в этом матче у него наверняка будут моменты увеличить свой лицевой счет. Другое дело, как сыграет на последнем рубеже вратарь гостей Алампасу. Да-да, все правильно - нам предстоит увидеть принципиальную дуэль двух нигерийцев.
Свои счеты, разумеется, будут и в двух оставшихся матчах 12-го тура "Даугавпилс" - "Тукумс" (итог противостояния этих команд в первом круге остается самым разгромным пока - 6:0) и "Елгава" - "Метта". В случае успеха рижан, "Метта" Андриса Рихертса моментально может взобраться на шестую строчку турнирной таблицы. Правда, в середине таблицы сегодня настолько все плотно, что даже одно набранное очко, а тем более - три, плюс неудачи ближайших конкурентов, резко меняют не только настроение, но и положение в "Вирслиге".
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