Мы выбираем спорт! ⟩ Гребля на байдарках и каноэ: бесплатная романтика на свежем воздухе

RUS TVNET продолжает серию статей "Мы выбираем спорт!". На этот раз мы поговорим о гребле на байдарках и каноэ, а разобраться в этом виде спорта нам поможет тренер Ирина Бойтмане.
Где можно заниматься этим видом спорта?
В Латвии достаточно много мест, где учат гребле на байдарках и каноэ. Талси, Елгава, Вентспилс, Лимбажи, рижская спортшкола Rīdzene, спортшкола в Броцены на озере Циецерес - это главные места, где можно заниматься этим видом спорта.
В советское время была школа и в Даугавпилсе, которая славилась своими традициями и выпустила много хороших спортсменов. С прошлого года во втором по величине городе Латвии возобновилась работа и там снова появился клуб по гребле на байдарках и каноэ.
Мы же решили отправиться в спортшколу в Лиелупе (MSG TSV SASS), которая находится у железнодорожного моста. Там с ребятами занимается тренер Ирина Бойтмане, которая и рассказала нам о всех нюансах этого вида спорта.
Тренер рассказала, что конкуренции между вышеперечисленными городами нет, но в своё время была конкуренция между конкретными спортшколами. "Раньше был рейтинг и наша спортшкола занимала хорошие места и получала премии, но это уже в прошлом и уже лет семь таких рейтингов нет", - говорит Бойтмане.
Что касается популярности этого вида спорта в Латвии, то, по словам тренера, в последние годы она не уменьшается, но и такого, чтобы ребята приходили толпами тоже нет.
"Мне казалось, что это известный вид спорта - все едут на электричке и всегда видно, что река живая и всё время гребут. Но такой популярности как в хоккее, футболе или баскетболе нет", - говорит Ирина.
Во сколько лет приводить ребёнка?
По словам тренера, прежде, чем приводить ребёнка, он должен научиться плавать и не бояться воды. Конечно, необязательно, чтобы он умел плавать какими-то спортивными стилями. Главное, чтобы он мог держаться на воде и умел нырять.
"Некоторые спортшколы берут детей с семи-восьми лет, но я предпочитаю брать детей с десяти лет, потому что лодка тяжёлая (12 кг) и даже некоторым десятилетним щупленьким тяжело, когда идёт волна и лодку начинает уносить", - говорит тренер.
Можно, конечно, приводить и ребёнка постарше, но есть несколько условий. "Если он придёт в 13-14 лет и у меня будет такая группа, тогда я возьму. Ребёнок попробует, немного потренируется и если выполнит разные контрольные нормативы мы примем его в спортшколу".
Ребёнку постарше попасть в греблю на байдарках и каноэ будет немного сложнее, потому что свои требования есть у спортшколы. "Можно, конечно, прийти и попробовать, но это будет в своё удовольствие", - говорит Бойтмане.
Интересно, что этот вид спорта подходит детям с любым телосложением. Как говорит тренер - "И толстеньких берём, и худеньких. Лишь бы умели плавать".
Ирина Бойтмане отмечает, что это такой вид спорта, где необязательно специально работать, чтобы получить атлетическую фигуру. Надо просто грести. "Многие ребята приходили толстенькими, а потом очень сильно менялись. Работа построена так, что хочешь не хочешь у всех будут мышцы и их не нужно специально качать", - говорит тренер.
Что касается противоположного пола, то раньше у Ирины занимались три девушки, но со временем осталась одна, которая тренируется вместе с мальчишками. В целом картина по Латвии выглядит более-менее также и мальчиков в этом виде спорта гораздо больше.
Тренировки и цены
Естественно, занятия на воде в условиях латвийского климата невозможны на протяжении всего года, поэтому занятия на воде проходят с весны по осень. С другой стороны, зима в Латвии не настолько сурова и можно начинать выходить на воду совсем ранней весной. В этом году занятия в Лиелупе начались 1 марта, но вскоре в тренировочный процесс "вмешался" коронавирус и занятия пришлось приостановить.
"У меня график летом такой - на неделе три дня по две тренировки и три дня по одной тренировке. Шесть дней в неделю получается. Когда есть школа, то тренировки проходят после уроков. Два часа на воде и иногда мы ходим в тренажёрный зал, где работаем с отягощением и со своим весом", - рассказывает тренер.
Самое сложное на первых парах - это посадить ребёнка в лодку, научить его грести и держаться на воде в неустойчивой лодке. Ирина рассказала, что её метод тренировки состоит из трёх этапов обучения:
- Занятия в лодке с "крыльями", чтобы дети поняли как работать веслом, как грести, как сидеть в лодке, разворачиваться и управлять ею.
- Без "крыльев" и без сиденья, которое появится после того, как ребёнок научится стабильно грести.
- С сиденьем, которое поднимает центр тяжести и гребцы снова начинают кувыркаться и переворачиваться.
Занятия в Лиелупе бесплатные - всё оплачивает государство и родителям ни за что не нужно платить.
Единственные траты, с которыми сталкиваются родители - это соревнования. Правда, и здесь всё достаточно позитивно - спортшкола оплачивает дорогу и проживание, а на плечи родителей ложится только питание.
Кроме того, ребёнка обязательно здесь обеспечат лодкой, веслом и жилетом, в котором они тренируются до 14 лет. "Со временем наш инвентарь становится неконкурентоспособным с другими спортшколами. Тогда некоторые родители своим детям покупают что-то для занятий. Например весло или даже лодку", - говорит тренер.
По словам Бойтмане, цена на хорошее весло - около 250 евро, а минимальная цена на хорошую и новую лодку начинается от 2000 евро.
Тренер отмечает, что покупка современной и дорогой лодки не означает, что ребёнок тут же всех победит на любых соревнованиях. Очень важным нюансом в этом виде спорта является "чувство воды".
"Есть ребята, которые отчаянно тренируются, а чувства воды нет, лодка не скользит, ты не чувствуешь, когда надо добавить, сделать длинный гребок или короткий. У нас есть хорошие лодки, мы бережём их, но, конечно же, хотелось бы, чтобы у всех был современный инвентарь", - поделилась тренер.
Что касается одежды, то тренироваться можно хоть в майке и шортах. Другое дело - соревнования. Там спортсменам на заказ делают костюмы, цвет которых оговорён заранее с федерацией.
Интересный нюанс: на тренировке в Лиелупе все ребята были в обычных носках. Дело в том, что ребята в лодке находятся без обуви, а руль, которым управляют ногами, может натирать. Весной и осенью обычные носки меняют на шерстяные, чтобы было тепло и ноги не замерзали.
Свежий воздух, лето, красота вокруг
Ирина рассказывает, что изначально дети приходят в секцию гребли на байдарках и каноэ для общения. "Им это интересно и о результатах они особенно не думают".
В какой-то момент начинаются соревнования, где ребята могут себя проявить и понять что такое конкуренция. Тогда их это заинтересовывает и у них появляется желание грести.
"Многое также зависит от коллектива, потому что если ребятам друг с другом и со мной интересно, тогда они хотят заниматься. Если нет интереса между собой - коллектив не собирается и всё разваливается", - говорит тренер.
Страх воды - ещё одна причина, почему ребята уходят из этого вида спорта. Для некоторых большая река - это дискомфортно и страшно. Ветер и волны - не каждый может себя преодолеть. "Они довольно быстро это понимают, но мне всё равно жалко своего труда", - говорит тренер.
Естественно не все боятся воды. Некоторым ребятам наоборот интересно учиться грести, сидеть в лодке и получать удовольствие от того, что в ней получается удержаться. Интересно, что в жаркую погоду многие специально переворачиваются, чтобы "освежиться в реке".
У детей много разных увлечений. Когда начинается школьный период, то у ребёнка параллельно появляются занятия по музыке, танцам и другие кружки. Им хочется везде быть, поэтому задача Бойтмане сделать так, чтобы дети остались.
"Я всегда говорю, если у тебя есть подружка, приводи её сюда, пусть она посмотрит, чем ты занимаешься. Я её на лодке покатаю, чтобы ей интересно было", - рассказывает тренер.
"Какой у нас март или апрель? Ребёнок сидит дома, смотрит в окно, а там так холодно. Он представляет, что сейчас туда в воду идти, а он в тепле возле компьютера сидит", - говорит мама одного из гребцов.
Как и в любом виде спорта здесь есть и плюсы и минусы. Чего больше - решать каждому самостоятельно. Одно можно сказать точно занятия на природе и свежем воздухе - это весомый бонус для того, чтобы сделать выбор в пользу гребли.
"В школе дети по восемь часов сидят в помещении, дома - возле компьютера. Приводите сюда - на воздух, на воду, подышат, оздоровятся. Летом так вообще здорово и красота вокруг. Ни то что какой-то другой вид спорта в пыльном помещении. Да, бывает дождик и холодно и тогда им не очень хочется, но когда дети втягиваются, тогда этот процесс становится естественным", - говорит Ирина Бойтмане.
Успехи Латвии
Ирина Бойтмане на протяжении девяти лет тренировала гребца-байдарочника Алексея Румянцева, который в 2016 году занял высокое пятое место на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Алексей Румянцев - выступает за сборную Латвии по гребле на байдарках и каноэ начиная с 2008 года. Двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы (2008, 2016), серебряный призёр чемпионата мира (2017), участник двух летних Олимпийских игр (2012, 2016). Удостоился права нести знамя Латвии на церемонии закрытия Игр в Рио-де-Жанейро.
"Он начинал здесь, а сейчас занимается в Лимбажи. Пришёл в 10-летнем возрасте за компанию с ребятами со двора", - вспоминает Бойтмане.
На этом наши звёзды в гребле на байдарках и каноэ не заканчиваются. В прошлом году на чемпионате мира (до 23 лет) Роберт Акменс занял первое место. До этого спортсмен из Талси ни раз поднимался на пьедестал молодёжных чемпионатов мира и Европы.
"Они с Румянцевым всё время конкурируют за дистанцию 200 метров. Весной этого года должен был состоятся последний отбор на Олимпийские игры и между ними должно было решится, кто из них двоих поедет на этот отбор", - говорит Бойтмане.
Есть ещё хорошие спринтеры, непример, Каспар Тиклениекс из Салацгривы, но уже на протяжении долгого времени никто не может приблизится ни к Акменсу, ни к Румянцеву.
Кто знает, возможно, кто-то из тех ребят, которых мы застали на тренировке у Ирины Бойтмане в будущем сможет не только навязать борьбу Акменсу и Румянцеву, но и превзойти их достижения.
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