Мы выбираем спорт! ⟩ Гребля на байдарках и каноэ: бесплатная романтика на свежем воздухе

Где можно заниматься этим видом спорта?

В Латвии достаточно много мест, где учат гребле на байдарках и каноэ. Талси, Елгава, Вентспилс, Лимбажи, рижская спортшкола Rīdzene, спортшкола в Броцены на озере Циецерес - это главные места, где можно заниматься этим видом спорта.

В советское время была школа и в Даугавпилсе, которая славилась своими традициями и выпустила много хороших спортсменов. С прошлого года во втором по величине городе Латвии возобновилась работа и там снова появился клуб по гребле на байдарках и каноэ.

Мы же решили отправиться в спортшколу в Лиелупе (MSG TSV SASS), которая находится у железнодорожного моста. Там с ребятами занимается тренер Ирина Бойтмане, которая и рассказала нам о всех нюансах этого вида спорта.

Тренер рассказала, что конкуренции между вышеперечисленными городами нет, но в своё время была конкуренция между конкретными спортшколами. "Раньше был рейтинг и наша спортшкола занимала хорошие места и получала премии, но это уже в прошлом и уже лет семь таких рейтингов нет", - говорит Бойтмане.

ФОТО: TVNET

Что касается популярности этого вида спорта в Латвии, то, по словам тренера, в последние годы она не уменьшается, но и такого, чтобы ребята приходили толпами тоже нет.

"Мне казалось, что это известный вид спорта - все едут на электричке и всегда видно, что река живая и всё время гребут. Но такой популярности как в хоккее, футболе или баскетболе нет", - говорит Ирина.

Во сколько лет приводить ребёнка?

По словам тренера, прежде, чем приводить ребёнка, он должен научиться плавать и не бояться воды. Конечно, необязательно, чтобы он умел плавать какими-то спортивными стилями. Главное, чтобы он мог держаться на воде и умел нырять.

"Некоторые спортшколы берут детей с семи-восьми лет, но я предпочитаю брать детей с десяти лет, потому что лодка тяжёлая (12 кг) и даже некоторым десятилетним щупленьким тяжело, когда идёт волна и лодку начинает уносить", - говорит тренер.

Можно, конечно, приводить и ребёнка постарше, но есть несколько условий. "Если он придёт в 13-14 лет и у меня будет такая группа, тогда я возьму. Ребёнок попробует, немного потренируется и если выполнит разные контрольные нормативы мы примем его в спортшколу".

ФОТО: TVNET

Ребёнку постарше попасть в греблю на байдарках и каноэ будет немного сложнее, потому что свои требования есть у спортшколы. "Можно, конечно, прийти и попробовать, но это будет в своё удовольствие", - говорит Бойтмане.

Интересно, что этот вид спорта подходит детям с любым телосложением. Как говорит тренер - "И толстеньких берём, и худеньких. Лишь бы умели плавать".