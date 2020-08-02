ФОТО ⟩ Несмотря на пандемию Tallink строит новый корабль

Хотя судоходная компания Tallink потеряла миллионы пассажиров, предприятие строит новый корабль MyStar, пишет Postimees.
Стальные секции, которые в будущем станут пищевым складом судна, в субботу вечера отправились из Польши на финский судостроительный завод Rauma на барке Kikka, которую буксирует буксир Meteor.
"Мы рады, что строительство MyStar продвигается так хорошо, несмотря на проблемы, с которыми в настоящее время сталкиваются все наши партнеры из-за глобальной пандемии COVID-19", — сказал руководитель судового обслуживания Tallink Grupp и главный капитан концерна Тарви-Карлос Туулик.
Следующая крупная веха проекта MyStar — закладка киля, которая, по планам, должна состояться в сентябре на заводе в Раума.
Tallink сильно пострадал от пандемии коронавируса. Хотя в первом квартале снижение числа пассажиров было довольно скромным, сокращение во втором квартале можно охарактеризовать как катастрофическое. С 1 апреля по 30 июня на паромах Tallink путешествовало 388 520 человек, что на 85% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Во втором квартале Tallink перевез на 2,26 млн человек меньше, чем год назад.
Хотя финансовые результаты компании за второй квартал еще не опубликованы, Postimees подсчитал, что во втором квартале Tallink потерял не менее 200 миллионов евро дохода. Являясь стратегически важной компанией, Tallink в начале мая получил от государства кредит в размере 100 миллионов евро.