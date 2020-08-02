ФОТО ⟩ Несмотря на пандемию Tallink строит новый корабль

Стальные секции, которые в будущем станут пищевым складом судна, в субботу вечера отправились из Польши на финский судостроительный завод Rauma на барке Kikka, которую буксирует буксир Meteor.

"Мы рады, что строительство MyStar продвигается так хорошо, несмотря на проблемы, с которыми в настоящее время сталкиваются все наши партнеры из-за глобальной пандемии COVID-19", — сказал руководитель судового обслуживания Tallink Grupp и главный капитан концерна Тарви-Карлос Туулик.

Следующая крупная веха проекта MyStar — закладка киля, которая, по планам, должна состояться в сентябре на заводе в Раума.

Tallink сильно пострадал от пандемии коронавируса. Хотя в первом квартале снижение числа пассажиров было довольно скромным, сокращение во втором квартале можно охарактеризовать как катастрофическое. С 1 апреля по 30 июня на паромах Tallink путешествовало 388 520 человек, что на 85% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Во втором квартале Tallink перевез на 2,26 млн человек меньше, чем год назад.