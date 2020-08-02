В Иецаве "легковушка" столкнулась с грузовиком. Движение заблокировано

В воскресенье, 2 августа, в Иецаве произошло тяжелое ДТП, в результате которого заблокировано движение в обоих направлениях, сообщает в Twitter Latvijas Valsts ceļi.
Авария произошла на автодороге A7 Рига - Бауска, в Иецаве, на улице Ригас, 38. В ДТП пострадали грузовой автомобиль и легковой. Никому из водителей не потребовалась госпитализация.
В настоящее время движение в обоих направлениях заблокировано.
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