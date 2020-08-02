Шедевр монтажа: Nike снял ролик о спорте во время пандемии
Nike выпустил рекламный ролик You Can’t Stop Us ("Нас не остановить") по случаю возобновления чемпионата NBA, приостановленного на время пандемии. Ролик посвящен спорту как источнику вдохновения и показывает, что, несмотря на закрытие стадионов, спортсмены нашли им достойную замену.
Каждый кадр видео состоит из двух половинок, на которых спортсмены повторяют движения друг друга так, будто сливаются воедино.
В полутораминутном ролике удалось показать 24 вида спорта и 53 спортсмена. Получилось эффектно и очень впечатляюще!
Ролик уже посмотрели 34 327 930 человек