Вс, 2.08.2020
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Шедевр монтажа: Nike снял ролик о спорте во время пандемии
34 миллиона просмотров

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Nike выпустил рекламный ролик You Can’t Stop Us ("Нас не остановить") по случаю возобновления чемпионата NBA, приостановленного на время пандемии. Ролик посвящен спорту как источнику вдохновения и показывает, что, несмотря на закрытие стадионов, спортсмены нашли им достойную замену.

Каждый кадр видео состоит из двух половинок, на которых спортсмены повторяют движения друг друга так, будто сливаются воедино.

В полутораминутном ролике удалось показать 24 вида спорта и 53 спортсмена. Получилось эффектно и очень впечатляюще!

Ролик уже посмотрели 34 327 930 человек

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