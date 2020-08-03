Пн, 3.08.2020
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ФОТО ⟩ В Тарту открылся уникальный концертно-развлекательный комплекс

В субботу в Эстонии открылся уникальный концертно-развлекательный комплекс - центр под открытым небом Vallimäe в Раквере, пишет Rus.Postimees.ee.

На склонах Валлимяэ построено  уникальное сооружение: главная сцена с 4200 местами для зрителей и площадка для форумов на 800 мест. 

Первыми исполнителями на большой сцене центра под открытым небом Vallimäe стали местные музыканты - отец и сын Андрус и Матиас Альбрехты. За ними последовал ансамбль Põhja Konn, который выступил с более длинной концертной программой. Завершилось мероприятие красочным салютом.

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