ФОТО ⟩ В Тарту открылся уникальный концертно-развлекательный комплекс

На склонах Валлимяэ построено уникальное сооружение: главная сцена с 4200 местами для зрителей и площадка для форумов на 800 мест.

Первыми исполнителями на большой сцене центра под открытым небом Vallimäe стали местные музыканты - отец и сын Андрус и Матиас Альбрехты. За ними последовал ансамбль Põhja Konn, который выступил с более длинной концертной программой. Завершилось мероприятие красочным салютом.