Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 3 по 9 августа 2020 года

По словам эксперта, на этой неделе велика вероятность того, что активизируются враги, которые попробуют насолить в мелочах или каким-то иным образом испортить настрой. Это будет период воспоминаний о старых обидах и негативе, так что кто-то может решить, что пришла пора вернуть должок.

Овен

Планеты и звезды пребывают в благоприятном расположении духа, поэтому Овнам на этой неделе будет везти. В основном это касается финансовой сферы и работы. В начале недели можно совершать дорогостоящие покупки, а ближе к выходным тратить деньги на развлечения и смену обстановки. Неделя идеально подходит для открытия накопительного счета в банке.

Очень важно окружить себя созидательными людьми, которые не заражают неуверенностью, страхами и негативом, отмечает астролог.

Конец недели прекрасно подойдет для новых знакомств, романтики и флирта.

Телец

Тельцам необходимо мыслить позитивно. У позитивных Тельцов все будет складываться очень благоприятно. В любовной сфере можно заниматься совместными делами, отправляться в путешествия. Могут появиться некоторые проблемы во взаимоотношениях, но они будут незначительными.

В финансовой сфере звезды рекомендуют представителям этого знака не откладывать дела на потом. Это очень удачное время для покупок и финансовой активности. Жизнь Тельцов на этой неделе кардинально не изменится, но они смогут существенно продвинуться в поисках новых целей и обретении мотивации.

Близнецы

На этой неделе у Близнецов появится шанс воплотить мечту в реальность или хотя бы приблизиться к этому, понять, по какой дороге нужно двигаться.

Можно смело менять обстановку, заниматься шопингом, обновлять гардероб. На работе стоит заняться планированием и выполнением самых простых поручений.

6 августа планеты станут деструктивными, поэтому нужно смотреть в оба. С 6 по 9 августа нужно помнить о них в первую очередь. Это поможет предотвратить неурядицы. В целом неделя благоприятна для общения с противоположным полом. У многих получится разрешить конфликты внутри семьи и в отношениях.

Рак

Самый опасный день недели - понедельник, когда могут возникнуть проблемы. Чтобы справиться с ними, Ракам потребуется не терять мотивацию. Повысить ее помогут близкие, друзья, любимый человек. В отношениях стоит дать партнеру больше свободы, побороть ревность.

Также астролог советует справиться с жадностью и мелочностью. Любое проявление этих негативных качеств может привести к финансовым потерям. Не стоит браться за очень энергозатратные дела, выгода от которых сомнительна.

Лев

Хитрые львы - богатые Львы. На этой неделе представителяи данного знака стоит подключить умение манипулировать чужим мнением, но не пользоваться этим слишком часто, дабы не нажить себе врагов и недоброжелателей, предупреждает Василиса Володина.

Стратегию для достижения наилучших результатов следует выбирать осторожно. Если без конца ввязываться в конфликты, можно остаться без союзников.