Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 3 по 9 августа 2020 года

Прогноз известного российского астролога и телеведущей Василисы Володиной на эту неделю поможет представителям всех знаков Зодиака избежать проблем и привлечь удачу в самых разных сферах жизни.
По словам эксперта, на этой неделе велика вероятность того, что активизируются враги, которые попробуют насолить в мелочах или каким-то иным образом испортить настрой. Это будет период воспоминаний о старых обидах и негативе, так что кто-то может решить, что пришла пора вернуть должок.
Овен
Планеты и звезды пребывают в благоприятном расположении духа, поэтому Овнам на этой неделе будет везти. В основном это касается финансовой сферы и работы. В начале недели можно совершать дорогостоящие покупки, а ближе к выходным тратить деньги на развлечения и смену обстановки. Неделя идеально подходит для открытия накопительного счета в банке.
Очень важно окружить себя созидательными людьми, которые не заражают неуверенностью, страхами и негативом, отмечает астролог.
Конец недели прекрасно подойдет для новых знакомств, романтики и флирта.
Телец
Тельцам необходимо мыслить позитивно. У позитивных Тельцов все будет складываться очень благоприятно. В любовной сфере можно заниматься совместными делами, отправляться в путешествия. Могут появиться некоторые проблемы во взаимоотношениях, но они будут незначительными.
В финансовой сфере звезды рекомендуют представителям этого знака не откладывать дела на потом. Это очень удачное время для покупок и финансовой активности. Жизнь Тельцов на этой неделе кардинально не изменится, но они смогут существенно продвинуться в поисках новых целей и обретении мотивации.
Близнецы
На этой неделе у Близнецов появится шанс воплотить мечту в реальность или хотя бы приблизиться к этому, понять, по какой дороге нужно двигаться.
Можно смело менять обстановку, заниматься шопингом, обновлять гардероб. На работе стоит заняться планированием и выполнением самых простых поручений.
6 августа планеты станут деструктивными, поэтому нужно смотреть в оба. С 6 по 9 августа нужно помнить о них в первую очередь. Это поможет предотвратить неурядицы. В целом неделя благоприятна для общения с противоположным полом. У многих получится разрешить конфликты внутри семьи и в отношениях.
Рак
Самый опасный день недели - понедельник, когда могут возникнуть проблемы. Чтобы справиться с ними, Ракам потребуется не терять мотивацию. Повысить ее помогут близкие, друзья, любимый человек. В отношениях стоит дать партнеру больше свободы, побороть ревность.
Также астролог советует справиться с жадностью и мелочностью. Любое проявление этих негативных качеств может привести к финансовым потерям. Не стоит браться за очень энергозатратные дела, выгода от которых сомнительна.
Лев
Хитрые львы - богатые Львы. На этой неделе представителяи данного знака стоит подключить умение манипулировать чужим мнением, но не пользоваться этим слишком часто, дабы не нажить себе врагов и недоброжелателей, предупреждает Василиса Володина.
Стратегию для достижения наилучших результатов следует выбирать осторожно. Если без конца ввязываться в конфликты, можно остаться без союзников.
Особенно опасаться негативной энергии звезд Львам надо 8 и 9 августа. В эти дни могут актуализироваться худшие черты характера этих людей. С другой стороны, это будет намеком на то, что нужно побыть в уединении и как следует отдохнуть от окружающих, от забот и динамики. Если этого не сделать, то следующая неделя может уже не показаться простой и безоблачной.
Дева
Девам на этой неделе астролог советует заниматься самоанализом и духовными практиками, тогда они смогут объективно оценить свои силы и понять ошибки. Представителям этого знака Зодиака не желательно в ближайшие семь дней брать на себя ответственность за чужие поступки и решения. Нужно давать людям самим заниматься устройством своей жизни, не оказывая медвежьих услуг.
В амурных делах важно вовремя проявлять инициативу: под лежачий камень вода не течет, поэтому ждать, пока кто-то проявит симпатию, не стоит.
Девам важно настроиться на позитивную волну и не унывать, если что-то пойдет не по плану, отмечает Василиса Володина.
Весы
У каждого из нас есть свои пороки и слабости, так вот 3 и 4 августа Весам стоит опасаться обострения своих негативных качеств. Это будут очень непростые дни, когда придется сдерживать эмоции и бороться со своими внутренними демонами. В понедельник и вторник все может идти наперекосяк, поэтому на всякий случай лучше иметь про запас план "Б".
Ближе к выходным у Весов проснется желание заботиться о близких и друзьях. Полезно будет в это время делать подарки, говорить приятные слова.
Повысится обаяние и харизма этих людей, поэтому им удастся произвести хорошее впечатление на противоположный пол. Для одиноких представителей данного знака это станет возможностью найти любовь.
Скорпион
Скорпионам необходимо проявлять максимальную активность для того, чтобы оставаться продуктивными и добиться поставленных целей. Правильный настрой - это всегда половина успеха. Остальная половина - это упорный труд. Нужно взять себя в руки и не отказываться от важных задач.
С 6 по 8 августа звезды будут настроены негативно по отношению к Скорпионам, а потому их ждет беспокойный период.
Спастись от лишних переживаний и повысить настроение представителям этого знака зодиакального круга помогут прогулки, общение, развлечения, шопинг.
Если безмятежную жизнь нарушат ссоры и конфликты, то лучше не развивать войну, а сесть за стол переговоров.
Стрелец
На этой неделе у Стрельцов ожидается всплеск позитива, скрытого в их душе - захочется творить больше добра, помогать людям. Подобные порывы позитивно скажутся на карме и удаче. Долой эгоистичное начало в характере, да здравствует порядочность, которая приведет к укреплению энергетики.
Василиса Володина советует этим людям сфокусироваться на любви, браке, семье, делах по дому. Если придется много работать, то можно оставлять для всего этого время вечером или на выходных.
Это благоприятный период для знакомств, признаний в любви, перевода отношений на новый уровень. Стрельцам нужно проводить больше времени с теми, кого они любят.
Козерог
Козероги входят в число самых ответственных и надежных знаков Зодиака. На этой неделе им предстоит подтверждать свой статус.
Необходимо сдавать проекты вовремя, не опаздывать на встречи и браться за те проблемы, которые никто, кроме них, решить не сможет.
Такое отношение к делу гарантирует скорое повышение зарплаты и рост авторитета в коллективе.
Планеты и звезды на этой неделе повлияют на духовное начало Козерогов. Созидательная энергетика ночных светил также сведет к минимуму вероятность фатальных событий в их жизни. Козерогам удастся найти свое предназначение в жизни, поставить перед собой новые цели и стать намного удачливее и мудрее.
Водолей
У Водолеев, по словам астролога, обострится интуиция, поэтому в решении сложных вопросов они смогут принимать решения гораздо быстрее.
4 и 5 августа возможны резкие повороты судьбы. Это будет выражено в случайных срывах планов, всплеске негативных эмоций.
В целом на этой неделе повысятся интеллектуальные возможности Водолеев, улучшится сообразительность. Это прекрасное время для того, чтобы заниматься делами в одиночку, без чьей-либо помощи и подсказок. Важно оставаться самодостаточными во всем.
Рыбы
У Рыб может появиться тяга к стереотипному мышлению, поэтому лучше в каждой непростой ситуации пробовать разные пути решения. Также не исключены проблемы с самочувствием.
В четверг и пятницу ожидается небольшой позитивный всплеск энергии, который благотворно скажется на мышлении и интуиции представителей данного знака Злдиака.
В конце недели Рыбы блеснут невероятным чувством юмора, благодаря чему смогут произвести наилучшее впечатление на незнакомых людей.
Позитив, улыбки и шутки - отличный метод борьбы с отрицательными эмоциями и страхами.
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