Пн, 3.08.2020
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Сезонное блюдо: сытный омлет с лисичками

gailenes

ФОТО: AFI

Пора самых полезных и вкусных грибов, лисичек, наступила не только в лесах, но и в ресторанах. Для этого не обязательно куда-то идти - портал The Village предлагает рецепт блюда от бренд-шефа ресторана Uhvat Виктора Белея. 

Ингредиенты:

  • Яйца - 3 штуки
  • Сливки 33% - 30 мл
  • Шпинат - 60 г
  • Лисички - 80 г 
  • Луковица
  • Несколько долек чеснока
  • Масло растительное - 15 мл
  • Пармезан - 15 г

Способ приготовления:

Яйца следует взбить со сливками в миске, добавить соль и перец по вкусу.

Лисички надо обжарить на сковороде в течение 5-7 минут, после добавляем свежий шпинат на 2 минуты. Обжаренные грибы и шпинат следует добавить в миску к яйцам.

Все требуется перемешать и вылить на сковороду. Обжариваем до готовности.

В ресторане при подаче омлет обычно скручивают, а сверху добавляют тертый пармезан.

Приятного аппетита!

Омлет. Иллюстративное фото.

ФОТО: pixabay.com

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