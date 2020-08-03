Сезонное блюдо: сытный омлет с лисичками

Пора самых полезных и вкусных грибов, лисичек, наступила не только в лесах, но и в ресторанах. Для этого не обязательно куда-то идти - портал The Village предлагает рецепт блюда от бренд-шефа ресторана Uhvat Виктора Белея.
Ингредиенты:
- Яйца - 3 штуки
- Сливки 33% - 30 мл
- Шпинат - 60 г
- Лисички - 80 г
- Луковица
- Несколько долек чеснока
- Масло растительное - 15 мл
- Пармезан - 15 г
Способ приготовления:
Яйца следует взбить со сливками в миске, добавить соль и перец по вкусу.
Лисички надо обжарить на сковороде в течение 5-7 минут, после добавляем свежий шпинат на 2 минуты. Обжаренные грибы и шпинат следует добавить в миску к яйцам.
Все требуется перемешать и вылить на сковороду. Обжариваем до готовности.
В ресторане при подаче омлет обычно скручивают, а сверху добавляют тертый пармезан.
Приятного аппетита!
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