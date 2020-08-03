Сергей Фургал пожаловался на изоляцию и отсутствие информации

Подробности этой встречи Марина Литвинович описала на своей странице в соцсети Facebook.

По словам представителя ОНК, Фургал рассказал им, что сложнее всего ему дается изоляция и отсутствие информации. "Хочу знать, как там живет мой народ! Очень волнуюсь за экономику. Хорошо хоть в этом году мы с северным завозом заранее все решили, выполнили на 95%" - сказал Фургал.

Также он сообщил, что по-прежнему не получил в СИЗО ни одного письма и ни одной телеграммы, даже правительственной. Как пишет Литвинович, несколько дней назад Фургалу отправил телеграмму один из членов Совета Федерации.

При этом посылки, по словам Фургала, ему приходят регулярно. По словам Литвинович, он за все очень благодарит и просит больше не присылать продукты - "их уже достаточно".

Как Ивану Сафронову живется в СИЗО

В тот же день Марина Литвинович и Ева Меркачева навестили бывшего журналиста Ивана Сафронова, также, как и Фургал, находящегося в СИЗО "Лефортово". Поскольку коронавирус у него не подтвердился, его перевели в обычную камеру, которую он в настоящий момент делит с подозреваемым в экстремизме и терроризме, сообщила Литвинович. По ее словам, сокамерник Сафронова походит по описанию на конфликтного человека, который уже сидел в карцере за драку. "Если это действительно он (а описание совпадает), то это нехорошо", - отметила член ОНК.

По словам Литвинович, Сафронову приходилось сложно на карантине: "гулять не выводят, в душ не выводят, и только изредка заходят врачи".