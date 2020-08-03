За прошедшие сутки в Латвии выявлено три новых случая Covid-19

За прошедшие сутки сделано 687 тестов на Covid-19, выявлено три новых случая заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Всего с начала пандемии в Латвии сделано 201 997 тестов на Covid-19, выявлено 1246 инфицированных. На данный момент выздоровели 1052 человека, умерло 32 человека.
За сутки госпитализированы два человека. Таким образом, в настоящее время в больницах лечатся шесть человек, все с заболеванием средней тяжести.
Выписан из стационаров 191 человек.
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