Пн, 3.08.2020
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За прошедшие сутки в Латвии выявлено три новых случая Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За прошедшие сутки сделано 687 тестов на Covid-19, выявлено три новых случая заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 201 997 тестов на Covid-19, выявлено 1246 инфицированных. На данный момент выздоровели 1052 человека, умерло 32 человека.

За сутки госпитализированы два человека. Таким образом, в настоящее время в больницах лечатся шесть человек, все с заболеванием средней тяжести.

Выписан из стационаров 191 человек.

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