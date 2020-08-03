В воскресенье в результате ДТП пострадал 21 человек

В воскресенье в результате ДТП в Латвии пострадал 21 человек, в том числе один пешеход и два велосипедиста, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В целом в стране зарегистрировано 57 автоаварий, десять из них были с пострадавшими.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержаны 11 водителей, в состоянии наркотического опьянения - два.
За превышение разрешенной скорости движения оформлено 183 протокола, в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 363 протокола.
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