Пн, 3.08.2020
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В воскресенье в результате ДТП пострадал 21 человек

Иллюстративное фото

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В воскресенье в результате ДТП в Латвии пострадал 21 человек, в том числе один пешеход и два велосипедиста, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В целом в стране зарегистрировано 57 автоаварий, десять из них были с пострадавшими.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержаны 11 водителей, в состоянии наркотического опьянения - два.

За превышение разрешенной скорости движения оформлено 183 протокола, в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 363 протокола.

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