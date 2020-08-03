Пн, 3.08.2020
В кикбоксинге мне в своё время отбили мышцу на ноге так, что месяц не могла ходить. Пять раз ломали нос, ломали скуловую кость, руку, но это заживает и забывается. Агнесе Божа, боксёрша

Спасатели в этом году нашли в водоемах 78 утонувших, но их может быть и больше

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) в этом году нашли в водоемах 78 утонувших, свидетельствует статистика службы.

В воскресенье в Краславе в озере было обнаружено тело человека, которое передано сотрудникам Государственной полиции для установления причины смерти.

По данным агентства LETA, в прошлом году до 2 августа сотрудники VUGD нашли в водоемах останки 62 человек.

Не во всех случаях для поиска людей на воде привлекаются спасатели VUGD , поэтому общее количество утонувших в стране может быть больше.

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