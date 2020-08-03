Спасатели в этом году нашли в водоемах 78 утонувших, но их может быть и больше

В воскресенье в Краславе в озере было обнаружено тело человека, которое передано сотрудникам Государственной полиции для установления причины смерти.

По данным агентства LETA, в прошлом году до 2 августа сотрудники VUGD нашли в водоемах останки 62 человек.

Не во всех случаях для поиска людей на воде привлекаются спасатели VUGD , поэтому общее количество утонувших в стране может быть больше.