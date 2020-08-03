Фото ⟩ В Китае девушки позируют с книгами про Ленина на русском языке

Портал сообщает, что выбор книг довольно любопытный - это книге о Ленине, металлообработке и даже про ремонт эскалатора.

Оказывается, за трендом следит пользовательница Twitter под ником "Самурай фруктовый удар". Она вот уже несколько лет собирает фотографии девушек из китайской соцсети Weibo, которые позируют с русскоязычными книгами.

К примеру, некоторые позируют с книгой "Ленинские принципы внешней политики советского государства", но есть и те, кто держит в руках "Метод контурного интеграла". В прочем, есть и такие, кто держат в руках русско-английский словарь.

В разговоре с TJournal она призналась, что специально ничего не искала.

блин, мне так нравится как азиатки для фото сетов используют книжки с русскими названиями. И эти названия так ржачно не вписываются хд милашество pic.twitter.com/XHJtMoIgII — самурай фруктовый удар (@toshihijimayo) July 29, 2020

ТРЕД!

Русскоязычные книги в азиатских фотосетах📚📸 pic.twitter.com/S6RzMdCmBi — самурай фруктовый удар (@toshihijimayo) July 30, 2020