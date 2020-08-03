Пн, 3.08.2020
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Фото ⟩ В Китае девушки позируют с книгами про Ленина на русском языке

ФОТО: https://twitter.com/toshihijimayo

В Китае есть своя соцсеть Weibo, в которой стали появляться фотосессии, где на снимках девушки позируют с книгами на русском языке. Об этом пишет "Медуза". 

Портал сообщает, что выбор книг довольно любопытный - это книге о Ленине, металлообработке и даже про ремонт эскалатора.

Оказывается, за трендом следит пользовательница Twitter под ником "Самурай фруктовый удар". Она вот уже несколько лет собирает фотографии девушек из китайской соцсети Weibo, которые позируют с русскоязычными книгами. 

К примеру, некоторые позируют с книгой "Ленинские принципы внешней политики советского государства",  но есть и те, кто держит в руках "Метод контурного интеграла". В прочем, есть и такие, кто держат в руках русско-английский словарь.

В разговоре с TJournal она призналась, что специально ничего не искала. 

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