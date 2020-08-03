В Эстонии растут масштабы вспышки Covid-19 среди посетителей ночного клуба

По словам руководителя Лыунаского региона департамента здоровья Тийи Лухт, в Тарту не исключено введение новых ограничений.

"Возможно, необходимо усилить контроль за находящимися в самоизоляции людьми или запрещать мероприятия. Но сначала надо понять, каковы возможности города. Мы не можем просто взять и все запретить. Надо все продумать и найти решение, как не сделать Тарту новым Сааремаа", - сказала она.

На минувших выходных семь новых положительных диагнозов было получено в Тарту, а еще один в Тартумаа. В Тарту пятеро заразились в ночном клубе Vabank, а еще трое являются работниками клиники Тартуского университета.

Из пяти зараженных в Харьюмаа трое контактировали с людьми, отдыхавшими в клубе Vabank. Один положительный тест был сдан в Нарве, но он связан с зафиксированными ранее в Ида-Вирумаа случаями, когда вирус был завезен из Белоруссии. В случае одного положительного результата уезд неизвестен.

По состоянию на воскресенье удалось установить 150 контактных лиц, связанных с заражением, начавшимся с ночного клуба Vabank.

По состоянию на утро 2 августа пять человек в Эстонии нуждались в стационарном лечении из-за коронавируса. В общей сложности коронавирус унес жизни 63 жителей Эстонии.