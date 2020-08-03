Covid-19: В Литве - десять новых случаев за сутки, в Эстонии - один

Литва

Сейчас коронавирусом в стране больны 382 человека, 1645 человек выздоровели.

От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 108 завозных случаев.

В изоляции находятся 144 человека.

За сутки проверено 1390 проб на коронавирус, общее количество сделанных в стране тестов составляет 527 729.

Эстония

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 257 тестов на Covid-19, одна проба дала положительный результат.

Согласно Регистру народонаселения, один положительный тест поступил из Тарту, заражение связано с так называемой Vabank-вспышкой. Всего в Vabank-вспышку попали 29 человек, 17 из них в Тарту, где к настоящему моменту установлено 162 близких контакта.

Помимо прошедшей 18 июля вечеринки в ночном клубе, где находился больной COVID-19 человек, выявлено пять случаев заболевания среди людей, которые 25 июля находились в баре Naiiv (среди зараженных гражданин Финляндии, который позже на родине сдал положительный тест). Департамент здоровья просит всех тех, кто тоже был в этом увеселительном заведении, следить за здоровьем и при возникновении симптомов сразу же обращаться к семейному врачу.

По состоянию на утро 3 августа, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось пять пациентов. На искусственной вентиляции легких никого нет. За минувшие сутки информации о новых смертельных случаях не поступало. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 63 человек.

На сегодняшний день выписано 393 пациента, закончено 380 историй болезни.

По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1 935 человек. Из них истории болезни 1467 пациентов закончены (75,8%), у 468 человек (24,2%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и человек не находится на больничном лечении.

Всего в Эстонии сделано более 120 000 тестов, из них 2080, то 1,7% оказались положительными.