Черная и красная смородина - полезное лакомство и суточная доза витамина С

Красная смородина содержит много ценных веществ, которые укрепляют наш организм, в то время как черная смородина считается лидером по содержанию витамина С.

Чем эти ягоды полезны для нашего организма, и как их использовать с наибольшей пользой? Своими советами делятся сертифицированный специалист по питанию Лиене Сондоре и клинический фармацевт Илзе Приедниеце (BENU Aptieka).

Черная и красная смородина богаты витамином С, органическими кислотами, эфирными маслами, пектинами и балластными веществами. Антиоксиданты защищают организм от свободных радикалов, улучшают кровообращение, а содержащиеся в ягодах флавоноиды укрепляют стенки мелких кровеносных сосудов и снижают их проницаемость. Л. Сондоре рассказывает, что в ягодах мало калорий, они содержат натуральный фруктовый сахар и в то же время обладают кислинкой; в свою очередь, эфирные масла придают им особый аромат и вкус.

Как много ягод можно съедать?

Во время сезона ягоды рекомендуется употреблять в свежем виде, хотя бы по горстке каждый день и по возможности прямо с куста! Рекомендуемое количество ягод и фруктов в день составляет около 300 граммов. В повседневной жизни ягоды являются отличным дополнением к каше, творогу, различным десертам, зеленым коктейлям и смузи. Очень важно, употребляя свежие ягоды, обеспечить запасы витамина С в организме на срок до шести месяцев, и разгар лета – самое подходящее время для укрепления здоровья перед осенне-зимним сезоном.

В сезон свежих ягод мы можем использовать их для приготовления разнообразных свежих соусов для десертов, мясных и рыбных блюд и маринадов. Очень вкусными получаются пикантные ягодные соусы, приготовленные с красным луком, бальзамическим уксусом и сахаром мусковадо.

В день рекомендуется употреблять в среднем 75 мг витамина С. При этом, употребляя в пищу 100 г свежей черной смородины, которая является лидером по содержанию витамина С, мы получаем в среднем 180 мг витамина, а выпив сок промышленного изготовления, – около 40 мг. Поэтому настоятельно рекомендуется употреблять черную смородину также и в свежем виде, пока есть такая возможность. Специалист по питанию рассказывает, что, в свою очередь, красная смородина содержит в среднем 35 мг витамина С на 100 г свежих ягод.

Черная смородина ФОТО: pixabay.com

Запасы витамина С на зиму

Чтобы сохранить наибольшую ценность ягод на зиму, их следует заморозить свежими: чистые ягоды помещаются в контейнеры для замораживания и используются зимой по мере необходимости. Таким образом можно замораживать любые ягоды. Также свежие ягоды можно размельчить в блендере с совсем небольшим количеством сахара и заморозить. Как советует Л. Сондоре, такое ягодное пюре станет хорошим дополнением к каше на завтрак.