Рижское "Динамо" подписало канадского защитника с опытом в НХЛ

28-летний Эллис прошлый сезон провёл в КХЛ в составе клуба "Сочи".

До этого он играл в немецкой лиге DEL, шведской SHL, а также в Северной Америке - три матча он провёл в НХЛ, а также выступал в АХЛ, ECHL и QMJHL.

В прошлом сезоне в составе "Сочи" он принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата, забросил одну шайбу и отдал 16 результативных передач, заработал 28 минут штрафа и коэффициент полезности -7. Он выполнил 25 силовых приёмов и блокировал 82 броска противника, а в среднем за матч проводил на льду 23:30 минуты.

В 2010 год хоккеиста ростом 187 см в четвертом круге драфта НХЛ под общим 111-м номером выбрал клуб "Монреаль Канадиенс".

В 2012 году он стал обладателем главной награды канадской юниорской хоккейной лиги CHL "Memorial Cup", а также был признан лучшим защитником сезона оборонительного типа лиги QMJHL, а в 2019 году стал лучшим снайпером немецкой лиги DEL среди защитников.