Пн, 3.08.2020
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Египет ответил Илону Маску: нет, пирамиды строили не инопланетяне

ФОТО: AFP/SCANPIX

Отвечая на твит Илона Маска, египетский министр пригласила миллиардера посетить страну и убедиться, что пирамиды не были построены инопланетянами, сообщает ВВС.

Основатель SpaceX в недавнем твите повторил теорию заговора, что к руку к строительству грандиозных пирамид приложили внеземные цивилизации.

"Очевидно, что пирамиды построили инопланетяне", - написал в Twitter Маск 31 июля. Пост был ретвитнут более 86 тысяч раз.

Министр по международному сотрудничеству Египта Рания аль-Машат ответила и пригласила Маска в Египет, чтобы он мог осмотреть открытые в 90-е годы могилы строителей пирамид. Эксперты считают эти могилы доказательством того, что пирамиды строили древние египтяне.

Египетский археолог Захи Хавас в соцсетях опубликовал короткое видеосообщение на арабском языке, в котором назвал написанное Маском "абсолютной галлюцинацией".

"Я нашел могилы строителей пирамид, свидетельствующие, что пирамиды строили египтяне и они не были рабами", - сказал Хавас.

Позднее Маск поделился статьей ВВС, отметив, что в ней объясняется, как были построены пирамиды.

Впрочем, этот твит привлек куда меньше внимания - его ретвитнули и прокомментировали всего тысячу раз.

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