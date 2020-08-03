Египет ответил Илону Маску: нет, пирамиды строили не инопланетяне

Основатель SpaceX в недавнем твите повторил теорию заговора, что к руку к строительству грандиозных пирамид приложили внеземные цивилизации.

Aliens built the pyramids obv — Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2020

"Очевидно, что пирамиды построили инопланетяне", - написал в Twitter Маск 31 июля. Пост был ретвитнут более 86 тысяч раз.

Министр по международному сотрудничеству Египта Рания аль-Машат ответила и пригласила Маска в Египет, чтобы он мог осмотреть открытые в 90-е годы могилы строителей пирамид. Эксперты считают эти могилы доказательством того, что пирамиды строили древние египтяне.

I follow your work with a lot of admiration. I invite you & Space X to explore the writings about how the pyramids were built and also to check out the tombs of the pyramid builders. Mr. Musk, we are waiting for you 🚀. @elonmusk https://t.co/Xlr7EoPXX4 — Rania A. Al Mashat (@RaniaAlMashat) August 1, 2020

Египетский археолог Захи Хавас в соцсетях опубликовал короткое видеосообщение на арабском языке, в котором назвал написанное Маском "абсолютной галлюцинацией".

"Я нашел могилы строителей пирамид, свидетельствующие, что пирамиды строили египтяне и они не были рабами", - сказал Хавас.

Позднее Маск поделился статьей ВВС, отметив, что в ней объясняется, как были построены пирамиды.

This BBC article provides a sensible summary for how it was done https://t.co/le3r20BWID — Elon Musk (@elonmusk) August 1, 2020

Впрочем, этот твит привлек куда меньше внимания - его ретвитнули и прокомментировали всего тысячу раз.