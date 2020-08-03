Пн, 3.08.2020
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В Латвии сократилось количество налогоплательщиков-юридических лиц

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

По состоянию на начало августа этого года в Латвии насчитывается 195 340 налогоплательщиков-юридических лиц, что на 0,9% меньше, чем годом ранее, свидетельствует статистика Службы государственных доходов (СГД).

По сравнению с 1 июля 2020 года количество налогоплательщиков-юридических лиц уменьшилось на 298 или 0,2%.

Наибольшее количество налогоплательщиков- юридических лиц в начале августа зарегистрировано в Рижском центре обслуживания клиентов СГД - 109 732.

1 августа 2019 года в Латвии было зарегистрировано 197 053 налогоплательщика-юридических лица.

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