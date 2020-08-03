Пн, 3.08.2020
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Новые случаи Covid-19 выявлены в Гулбенском и Саласпилсских краях

Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

Из трех выявленных за прошедшие сутки случаев Covid-19 два зарегистрированы в Гулбенском крае, один - в Саласпилсском крае, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

В связи с этим число инфицированных Covid-19 в Гулбенском крае выросло до 16 человек, в Саласпилсском крае - до семи.

Больше всего больных Covid-19 в Риге - 83 человека, однако за последние дни новых случаев заражения в столице не выявлено.

На данный момент заболевшие Covid-19 проживают в 29 самоуправлениях Латвии.

Как сообщалось, за прошедшие сутки сделано 687 тестов на Covid-19, выявлены три новых случая заболевания. Все инфицированные являются контактными лицами других заболевших.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 201 997 тестов на Covid-19, выявлено 1246 инфицированных. На данный момент выздоровели 1052 человека, умерли 32.

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