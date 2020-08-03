KNAB передал в прокуратуру дело против должностных лиц в Прейли, в том числе мэра города

В сообщении для прессы KNAB указывает, что одному из вышеупомянутых должностных лиц инкриминируется также указание ложной информации в декларации государственного должностного лица и приобретение и хранение боеприпасов без соответствующего разрешения.

Агентству LЕТА известно, что в число этих лиц входит и председатель Прейльской краевой думы. Согласно предоставленной KNAB информации, среди них есть также должностные лица стройуправы самоуправления и сотрудник технического департамента.

KNAB начало уголовный процесс 4 октября 2019 года, а 7 ноября были проведены неотложные уголовно-процессуальные действия по делу, в том числе санкционированные обыски.

Доказательства, полученные в ходе досудебного расследования, показывают, что 6 и 7 августа 2019 года три должностных лица Прейльской краевой думы при поддержке еще двух сотрудников самоуправления подделали акт о приеме в эксплуатацию отремонтированного здания Прейльской краевой думы.

7 августа 2019 года представители самоуправления предъявили указанный акт представителям Бюро государственного контроля за строительством, которые проводили внеочередную проверку здания.

Уголовный закон за подобное нарушение предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до четырех лет, краткосрочного лишения свободы, принудительных работ или штрафа.