Конфликт у ночного клуба First перерос в массовую драку. Виновникам грозит до восьми лет тюрьмы

В ночь с субботы на воскресенье очевидцы в социальных сетях сообщили о массовой драке у ночного клуба First на Анрейосте. Полиция просит отозваться всех свидетелей конфликта - виновникам произошедшего может грозить до восьми лет лишения свободы.
Представитель Госполиции Гита Гжибовска сообщила RUS TVNET, что вызов о конфликте между мужчиной и еще шестью лицами на Андрейосте был получен 2 августа в 3:45. Конфликт перерос в драку, в результате которой у мужчины отобрали и разбили телефон, а также украли 220 евро.
В связи с произошедшим Государственная полиция возбудила уголовное дело на основании второй части 176-й статьи Уголовного закона - за ограбление, если оно было совершено группой лиц по предварительному сговору.
За такое преступление закон предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
В настоящее время ведется активное расследование. Выясняются точные обстоятельства инцидента и вовлеченные лица.
Государственная полиция просит отозваться всех свидетелей происшествия, позвонив по телефону 67086000 или 110.
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