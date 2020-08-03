Суд смягчил наказание футболисту Мамаеву, срок Кокорина не изменили

"Суд постановил оправдать Павла Мамаева по ст. 213 ("Хулиганство") УК РФ и назначить ему наказание в виде года исправительных работ за преступление по ст. 115 ("Побои") УК РФ", - сказано в решении судьи, сообщает ТАСС.

Мамаев может рассчитывать на реабилитацию после оправдания по делу о хулиганстве, заявили в Мосгорсуде.

Брату Кокорина и их другу Кириллу Протасовицкому, также проходящим по этому делу, Мосгорсуд заменил реальные сроки годом исправительных работ и удержанием десяти процентов от зарплаты.

Адвокаты Кокорина и Мамаева обжалуют повторное решение Мосгорсуда по делу о хулиганстве и побоях.

"Суд не учел целого ряда обстоятельств, не принял нашу позицию о том, что действия Кокорина нельзя квалифицировать как хулиганство. Вероятно, нас ждет уже очередной тайм по этому делу - мы будем обжаловать нынешнее решение", - сказала адвокат Кокорина Татьяна Стукалова.

Напомним, в октябре 2018 года Павел Мамаев и Александр Кокорин стали участниками двух драк в центре Москвы. В результате громкого суда футболисты были признаны виновными в хулиганстве и умышленном нанесении вреда здоровью.

Футболисты и Кокорин-младший провели в неволе 11 месяцев и досрочно освободились из колонии 17 сентября. Через несколько месяцев бывшие игроки сборной России вернулись к выступлениям на профессиональном клубном уровне. Протасовицкого освободили в начале ноября.

В мае кассационный суд отправил это дело на пересмотр. Защитники спортсменов настаивали, что их необоснованно привлекли к ответственности за причинение одних и тех же телесных повреждений, нанесенных Соловчуку. Кроме того, по мнению адвокатов, суды нижестоящих инстанций не стали оценивать позицию защиты об отсутствии хулиганских побуждений в действиях фигурантов.