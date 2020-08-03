Суд смягчил наказание футболисту Мамаеву, срок Кокорина не изменили

Мосгорсуд отменил апелляционный приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Мамаеву заменили прежний срок годом исправительных работ, наказание Кокорина осталось прежним. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Суд постановил оправдать Павла Мамаева по ст. 213 ("Хулиганство") УК РФ и назначить ему наказание в виде года исправительных работ за преступление по ст. 115 ("Побои") УК РФ", - сказано в решении судьи, сообщает ТАСС.
Мамаев может рассчитывать на реабилитацию после оправдания по делу о хулиганстве, заявили в Мосгорсуде.
Брату Кокорина и их другу Кириллу Протасовицкому, также проходящим по этому делу, Мосгорсуд заменил реальные сроки годом исправительных работ и удержанием десяти процентов от зарплаты.
Мосгорсуд признал законным обвинительный приговор футболисту Александру Кокорину, оставив без изменений срок наказания в виде 1,5 года лишения свободы.
Адвокаты Кокорина и Мамаева обжалуют повторное решение Мосгорсуда по делу о хулиганстве и побоях.
"Суд не учел целого ряда обстоятельств, не принял нашу позицию о том, что действия Кокорина нельзя квалифицировать как хулиганство. Вероятно, нас ждет уже очередной тайм по этому делу - мы будем обжаловать нынешнее решение", - сказала адвокат Кокорина Татьяна Стукалова.
Напомним, в октябре 2018 года Павел Мамаев и Александр Кокорин стали участниками двух драк в центре Москвы. В результате громкого суда футболисты были признаны виновными в хулиганстве и умышленном нанесении вреда здоровью.
Футболисты и Кокорин-младший провели в неволе 11 месяцев и досрочно освободились из колонии 17 сентября. Через несколько месяцев бывшие игроки сборной России вернулись к выступлениям на профессиональном клубном уровне. Протасовицкого освободили в начале ноября.
В мае кассационный суд отправил это дело на пересмотр. Защитники спортсменов настаивали, что их необоснованно привлекли к ответственности за причинение одних и тех же телесных повреждений, нанесенных Соловчуку. Кроме того, по мнению адвокатов, суды нижестоящих инстанций не стали оценивать позицию защиты об отсутствии хулиганских побуждений в действиях фигурантов.
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