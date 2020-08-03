В Риге пьяная женщина на Lexus насмерть сбила человека; cуд не одобрил ее арест

Представитель Госполиции Криста Андерсоне сообщила агентству LЕТА, что 1 августа на ул. Шмерля автомашина марки Lexus на пешеходном переходе сбила женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.

Полиция выяснила, что женщина, управлявшая авто, находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения - в ее крови было 3,08 промилле алкоголя.

Полиция начала уголовный процесс. За такое преступление закон предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет и лишение прав на срок до 10 лет.

Представитель прокуратуры Лаура Маевска подтвердила агентству LЕТА, что следователь запросил для находившейся за рулем автомашины женщины меру пресечения в виде заключения под стражу, однако суд отклонил эту просьбу.

Как сообщалось, в прошлую субботу в дорожно-транспортных происшествиях на территории Латвии погибли четыре человека.