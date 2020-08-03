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Участники пенсий второго уровня - это работающие люди, которые создают свои пенсионные накопления из выплат социального страхования. По достижении установленного в стране пенсионного возраста этот накопленный капитал можно присоединить к пенсии первого уровня или использовать в качестве полиса страхования жизни - в частности, доверить накопления одной из компаний по страхованию жизни, которая будет делать регулярные выплаты до конца жизни. Однако кому остаются эти средства, если пенсионный возраст достигнут не был?

С 1 января 2020 года у любого участника пенсий второго уровня есть право оставить накопленный капитал в наследство - указать, кто его получит, если лицо пенсии так и не дождалось. В первые четыре месяца года эту возможность использовали немногим более 107 тысяч человек, или 8,3% участников пенсий второго уровня.

В то же время многие люди эту возможность не использовали. С начала года по апрель в VSAA (Государственном агентстве социального страхования) было зарегистрировано 1620 умерших участников пенсий второго уровня, которые не сделали выбор или выбрали перечисление накопленного капитала в специальный бюджет, пополнив его таким образом на 3,540 миллиона евро.

Если человек решает накопленный на втором уровне капитал передать в наследство, то это делается в установленном Гражданским законом порядке, накопления присоединяются к капиталу пенсии второго уровня наследника. Выбор использования накопленного капитала можно и изменить - VSAA принимает во внимание последнюю полученную в заявлении информацию или пожелание.

Среди лиц, использовавших возможность выбора, передача в наследство была самой популярной - в случае смерти отдать накопления другим решили 69% человек, остальные же выбрали направить накопление в специальный бюджет государства.