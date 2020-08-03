Пн, 3.08.2020
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Журналист: Хоккеисты рижского "Динамо" не могут получить визы в Россию

ФОТО: Raimonds Volonts, "Dinamo Rīga"

У некоторых клубов КХЛ, в том числе у рижского "Динамо", возникли серьёзные проблемы, связанные с пересечением границ - многие хоккеисты не могут получить российские визы. Об этом сообщает специальный корреспондент издания "Спорт-Экспресс" Алексей Шевченко.

"Проблемы возникли с хоккеистами, которые не принадлежат российским клубам. Проблемы у всего рижского "Динамо", у всего "Йокерита", а также у иностранцев, намеревающихся выступать за "Барыс" и "Куньлунь".

Там уже нужно не вмешательство лиги, а вмешательство Министерства спорта, а у них просто руки не доходят, да и никто им особо в МИДе не помогает. И когда решится вопрос, никому неизвестно, не исключено, что до сентября никаких изменений не будет", - написал российский журналист. 

Следующий сезон КХЛ планируют начать 2 сентября, однако это, судя по всему, маловероятно - в России всё ещё высокий уровень распространения Covid-19.  

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