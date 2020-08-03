Журналист: Хоккеисты рижского "Динамо" не могут получить визы в Россию

"Проблемы возникли с хоккеистами, которые не принадлежат российским клубам. Проблемы у всего рижского "Динамо", у всего "Йокерита", а также у иностранцев, намеревающихся выступать за "Барыс" и "Куньлунь".

Там уже нужно не вмешательство лиги, а вмешательство Министерства спорта, а у них просто руки не доходят, да и никто им особо в МИДе не помогает. И когда решится вопрос, никому неизвестно, не исключено, что до сентября никаких изменений не будет", - написал российский журналист.

Следующий сезон КХЛ планируют начать 2 сентября, однако это, судя по всему, маловероятно - в России всё ещё высокий уровень распространения Covid-19.