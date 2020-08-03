Госполиция просит отозваться свидетелей трагической аварии под Рижской окружной дорогой

Госполиция просит отозваться свидетелей произошедшей в ночь на воскресенье аварии под Рижской окружной дорогой, в результате которой жизни лишились два человека.
В ночь на воскресенье, в 1:40, на Лиепайском шоссе автомашина Mazda врезалась в опору Бабитского виадука Рижской окружной дороги, в результате чего скончались находившиеся в машине мужчина и женщина.
Госполиция просит очевидцев звонить по телефонам 67 086 668 или 67 219 705.
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