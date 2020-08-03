Беларусь: на встречу с Тихановской пришли более 20 тыс. человек, а Лукашенко готовит послание нации

В этом выпуске:

Александр Лукашенко обратится с посланием к нации во вторник.

Светлана Тихановская провела серию предвыборных митингов в регионах Беларуси. Только в Бресте на встречу с ней пришли около 20 тысяч человек.

Десятки задержанных в России на акциях поддержки протестующих в Хабаровске. Там, в день ВДВ, к шествию присоединились десантники.

Украину разделили на три зоны. Разный уровень жесткости карантина зависит от числа заболевших коронавирусом.

Александр Лукашенко обратится с посланием к нации во вторник

Послание президента белорусскому народу и Национальному собранию пройдет во Дворце Республики и состоится 4 августа.

"Завтра президент обратится с ежегодным посланием к белорусам и нацсобранию. Из необычного: послание в этот раз прозвучит не в Овальном зале Дома правительства (как всегда было раньше), а во Дворце Республики. Пригласят более 2,5 тысячи человек со всей Беларуси", - говорится в сообщении.

Послание будет транслировать телеканал "Беларусь 1", начало - в 12:00.

Ранее анонсировалось, что президент Беларуси обратится с посланием 3 августа. Однако по неизвестным причинам его на день перенесли.

Послание президента народу и парламенту является ежегодным, обычно оно проходит в апреле, реже - в мае. В этом году послание было запланировано на 16 апреля, но оно не состоялось. Потом некоторые депутаты предполагали, что оно может пройти в середине мая.

В конце апреля на субботнике Александр Лукашенко рассказал, почему перенес послание парламенту.

"Знаете, здесь нет никакой конспирологии. Это послание было запланировано на середину апреля. Конкретной даты не было, - сказал Александр Лукашенко. - Как только готово было бы послание и оно соответствовало духу сегодняшнего дня, оно бы прозвучало в середине апреля. Но ситуация с коронапсихозом, инфекциями, ну, а потом объявленной пандемией, согласитесь, разительно изменила ситуацию не только в нашей стране, но и во всем мире. Вот представьте президента на трибуне сегодня. И что он может сказать? Я задавал много вопросов, вы это слышали, что будет с нами после этого психоза и инфекции? Кто сегодня может сказать, что будет? Никто", - заявил тогда президент.

Светлана Тихановская провела серию предвыборных митингов в регионах Беларуси

Тысячи людей пришли на митинг в поддержку кандидата на пост главы государства Светланы Тихановской, который состоялся 2 августа в Бресте. В митинге уже традиционно приняли участие представительницы объединенного штаба от альтернативных претендентов Вероника Цепкало и Мария Колесникова. Правозищитников насчитали, что поддержать кандидата Светлану Тихановскую в областном центре пришло около 20 тысяч человек. На этой же площадке в Бресте 25 июля 2020 года уже проходил агитационный пикет в поддержку Светланы Тихановской, но без ее участия. Тогда в нем принимали участие более 2,5 тысяч человек.

Видео: ГЛАВНОЕ | 03.08.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.