Вт, 4.08.2020
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Погибли двое молодых людей 18 и 19 лет. Новая информация о трагической аварии в Бабитском крае

ФОТО: Кадр с места событий, Degpunktā

В ночь на воскресенье, 2 августа, под виадуком в начале Лиепайского шоссе (Бабитский край) произошла трагическая авария, в которой погибли двое молодых людей, а именно 18-летняя девушка и 19-летний парень. Об этом сообщает передача Degpunktā.

Водитель автомобиля Mazda, ехавший в направлении Риги, не смог справиться с управлением или не заметил, что дорога меняет направление, и на большой скорости влетел в опору моста. Из-за удара машина загорелась.

Представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) рассказала, что после столкновения двигатель автомобиля загорелся.

Допускается, что молодые люди погибли еще до того, как машина загорелась, однако более точную информацию получат в результате экспертизы. 

В расследовании произошедшего представителям правоохранительных органов помогла бы дополнительная информация от людей, которые видели момент столкновения. 

Госполиция просит отозваться свидетелей произошедшей в ночь на воскресенье аварии под Рижской окружной дорогой, в результате которой жизни лишились два человека. Госполиция просит очевидцев звонить по телефонам 67 086 668 или 67 219 705.

Видео: Сюжет Degpunktā

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