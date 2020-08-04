Погибли двое молодых людей 18 и 19 лет. Новая информация о трагической аварии в Бабитском крае

В ночь на воскресенье, 2 августа, под виадуком в начале Лиепайского шоссе (Бабитский край) произошла трагическая авария, в которой погибли двое молодых людей, а именно 18-летняя девушка и 19-летний парень. Об этом сообщает передача Degpunktā.
Водитель автомобиля Mazda, ехавший в направлении Риги, не смог справиться с управлением или не заметил, что дорога меняет направление, и на большой скорости влетел в опору моста. Из-за удара машина загорелась.
Представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) рассказала, что после столкновения двигатель автомобиля загорелся.
Допускается, что молодые люди погибли еще до того, как машина загорелась, однако более точную информацию получат в результате экспертизы.
В расследовании произошедшего представителям правоохранительных органов помогла бы дополнительная информация от людей, которые видели момент столкновения.
Госполиция просит отозваться свидетелей произошедшей в ночь на воскресенье аварии под Рижской окружной дорогой, в результате которой жизни лишились два человека. Госполиция просит очевидцев звонить по телефонам 67 086 668 или 67 219 705.
Видео: Сюжет Degpunktā
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