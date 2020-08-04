Вт, 4.08.2020
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В понедельник в результате автоаварии погиб один человек

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадал 21 человек, погиб один, сообщает Государственная полиция. Среди пострадавших были два пешехода и три велосипедиста.

В целом по стране зарегистрировано 99 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 14 с пострадавшими.

За прошедшие сутки задержаны восемь водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Также оформлено 136 протоколов о превышении разрешенной скорости движения, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения выписано 277 протоколов.

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