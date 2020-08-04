Рижское "Динамо" заключило договоры с российскими легионерами

27-летний Константин Комарек является нападающим сборной Австрии, который в прошлом сезоне играл в двух шведских клубах Премьер-лиги - "Редхокс" и "Лулео".

В прошлом сезоне в 39 матчах он накопил 22 результативных пункта. Последние четыре сезона хоккеист провёл в Швеции, ранее два сезона играл за "Лулео". В команде рижского "Динамо" будет играть под номером 67.

Центральный нападающий Павел Чернов из России, в команде рижского "Динамо" будет играть под номером 53.

Родившийся в городе Новополоцк (Беларусь) 30-летний нападающий прошлый сезон провел в составе подмосковного клуба КХЛ "Витязь".

Нападающим будет также Денис Паршин, но его специализация включает в себя обязанности крайнего нападающего. 34-летний нападающий из Рыбинска начал предыдущий сезон в составе магнитогорского клуба КХЛ "Металлург", но завершил чемпионат в Словакии с командой "Кошице". Он будет играть под номером 27.

Наконец, последний новый игрок - вратарь Илья Проскуряков, который будет носить футболку с номером 73. 33-летний Проскуряков в минувшем сезоне выступал в составе клуба КХЛ "Сочи".

Проскуряков в основном играл в российских клубах - магнитогорском "Металлурге", московском ЦСКА, челябинском "Тракторе", владивостокском "Адмирале", нижегородском "Торпедо", ханты-мансийском "Югра", а также в клубе немецкой премьер-лиги Pinguine.

С присоединением "легионеров" к команде "Динамо" в настоящее время заключены контракты с десятью нападающими, тремя защитниками и одним вратарём, но ещё 14 хоккеистов находятся в клубном лагере с договорами на испытательный срок.

В общей сложности были заключены договоры на испытательный срок с двумя вратарями, четырьмя защитниками и восемью нападающими.

В прошлом сезоне "Динамо" заняло предпоследнее место в Западной конференции и во всей лиге, не претендуя на Кубок Гагарина уже шестой год подряд.