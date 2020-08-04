Как подготовить ребенка к новому учебному году. 5 полезных мобильных приложений

Приоритет – безопасность ребенка

Во время беззаботных месяцев летних каникул многие родители чувствовали себя спокойно: знать в любой момент, где находятся их дети – в гостях у дедушки с бабушкой, с ночевкой у друзей – и осознавать, что ребенок в безопасности, уже стало неотъемлемой частью повседневной жизни. Но с началом обучения в школе необходимо понимать, что ритм жизни изменится – дети будут уходить из дома ранним утром и возвращаться только к вечеру. Для того, чтобы в случае непредвиденных ситуаций родителям было легче связаться с детьми и выяснить их местонахождение по телефону, пригодится приложение Chat with parents. Это приложение предлагает специальную функцию чата, позволяющую одновременно общаться с несколькими членами семьи, в свою очередь, если ребенок попадет в неожиданную ситуацию, он сможет отправить предупреждение родителям всего одной кнопкой.

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Также, если ребенок какое-то время не дает о себе знать, родители могут вернуть себе душевное спокойствие, используя приложение Find my kids, которое работает как GPS-навигатор и показывает местонахождение ребенка на онлайн-карте. Кроме того, чтобы ребенок не пропал с радаров из-за севшей батареи, родители могут с помощью приложения своевременно отправить ребенку напоминание о зарядке телефона.

По словам руководителя по развитию бизнеса Huawei Mobile Services в Латвии Гунты Курсиши, аспект безопасности также важен во время поездок общественным транспортом – в школу или по другим повседневным делам. «Приложение Satiksme Rīgā - Saraksti поможет всем членам семьи найти наиболее выгодный маршрут как по времени, так и по местонахождению. К тому же как это, так и многие другие приложения можно скачать из магазина приложений Huawei AppGallery. Уже сейчас общее количество приложений в AppGallery превышает 80 тысяч, и чтобы обеспечить необходимыми приложениями каждого нашего пользователя, мы создали в Латвии команду специалистов, которые непрерывно пополняют ассортимент AppGallery, добавляя ценные приложения местного масштаба», – заметила Г. Курсиша.

Тренировка ответственности и самостоятельности

Чтобы наладить отношения, основанные на взаимном доверии, родителям необходимо дать детям возможность самостоятельно планировать график выполнения домашних и проверочных работ, а также нести ответственность за другие школьные дела. Для этой цели в AppGallery появилось популярное в Латвии приложение E-klase, в котором школьник может в любое время суток ознакомиться с новейшими сообщениями и домашними заданиями, а также следить за расписанием уроков и организовывать свой рабочий день. Мобильное приложение E-klase родители могут скачать и на свои смартфоны, чтобы, создав профиль, следить за оценками своих детей, узнавать новости, например, о родительских собраниях и школьных мероприятиях, и пользоваться множеством других полезных функций.

Еще один способ научить детей брать на себя ответственность – это предоставить им возможность контролировать их личные финансы. Скачав в телефон приложение Monefy - Money Manager, и дети, и взрослые смогут записывать все свои расходы и следить за планированием бюджета. Сумму оплаченных расходов – лакомства в школьной столовой, поездка по э-талону или давно желанная компьютерная игра – можно добавить к перечню расходов одним нажатием. Используя возможности приложения, школьник эффективнее и быстрее научится планировать и прогнозировать свои расходы.

С учетом всех полезных функций, которые мобильные приложения могут обеспечить детям и их родителям, эксперт Huawei признает, что телефон – это не только средство развлечения или заполнения свободного времени – он может стать хорошим помощником для родителей, которые заботятся о безопасности своих детей и хотят быть в курсе важных событий их повседневной жизни. «Huawei не останавливается на достигнутом – после привлечения разработчиков уже более чем 1,6 миллиарда приложений в глобальном масштабе мы продолжаем расширять границы возможностей пользователей. Кроме того, чтобы легче ориентироваться в обширном предложении, пользователи могут воспользоваться программой-поисковиком Petal Search, которой оснащены все новые смартфоны серии P40. Нужно лишь ввести название соответствующего приложения или ключевое слово, и через пару секунд поисковик предложит наиболее подходящий источник для скачивания», – рассказывает Г. Курсиша.