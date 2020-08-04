Трещины на несущей стене дома в Риге. Жители боятся обрушения, домоуправ с ремонтом не спешит

Во время ремонта в своей квартире жительница дома на улице Кулдигас Людмила обнаружила две большие трещины во всю несущую стену. Хозяева квартиры обратились в Rīgas namu pārvaldnieks.

"Приходили первый раз из домоуправления - сфотографировали. Потом пришел мастер. Расковыряли, смотрели, есть ли трещины в кирпичной кладке. Подтвердили, что да. И все", - рассказала Людмила журналистам Русского вещания LTV7.

ФОТО: Русское вещание LTV7

Экспертиза была завершена только спустя три месяца - 27 мая. Эксперты рекомендовали укрепить несущую стену во всех квартирах на пяти этажах, а также установить специальные маячки в подвале и на крыше, чтобы следить за тем, будут ли трещины прогрессировать.

Людмила говорит, что маячки поставили не в подвале или на крыше, а у нее дома.

Во время установки женщина спросила у специалиста, как долго эти маячки будут стоять в ее квартире и как ей следует поступать с неоконченным ремонтом, на что тот ответил, что "это не его дело".

В Rīgas namu pārvaldnieks Русскому вещанию LTV7 сообщили, что планируют общее собрание жильцов по данному вопросу уже в августе. И второе - через полгода.

Эксперты говорят, что ремонт в этой квартире пока делать нельзя. В свою очередь Людмила переживает, что затягивание процесса может привести к обрушению.

Видео: Сюжет LTV7