"Цель одна - спасти страну. Скажу прямо - не до жиру". Лукашенко выступил с посланием

Лукашенко о Covid-19 в Беларуси

"Это то, что сейчас называют особым путем Беларуси, и сегодня все страны признают, что мы поступили правильно. Но какое давление было в начале, шаблонные для всех стран рекомендации Всемирной организации здравоохранения, немедленный карантин, комендантский час, закрытие границ, остановка предприятий. Как вы понимаете уже сегодня меня, на это я пойти не мог".

Лукашенко о главных выводах из уроков пандемии

"Мы в этой непростой ситуации не закрыли предприятия, в отличие от всего мира. Направили из бюджета полмиллиарда рублей тем, кто особенно нуждался в поддержке государства. И это в условиях, когда от нефтяных разборок с Россией, бюджет не дополучил полтора миллиарда рублей. Цель одна - спасти страну, сохранить рабочие места, не потеряв доходы. Скажу прямо - не до жиру".

Лукашенко о реформах и переменах

"Если наши кандидаты или вечные эксперты-экономисты, нигде не работавшие, кроме интернет-форумов и Telegram-каналов, знают рецепт, как без социальных взрывов реформировать предприятия, я готов их не только выслушать. Более того, обещаю любому дать возможность показать себя на практике. Предприятий предостаточно. Выбирайте, идите, покажите себя, как вы умеете это делать".

Лукашенко о России

"Россия всегда была, есть и будет нашим союзником. Это непреодолимый фактор. Это глубоко внутри наших народов. Это несмотря на то, что братские отношения она променяла на партнерские".

Лукашенко о несогласованных акциях протеста

"Власти Беларуси никому не закрывают рот и дают возможность высказаться на разрешенных акциях протеста. Но если акция запрещена, то участие в ней - правонарушение. И нарушителем является не только организатор, но и любой участник этой незаконной акции. Мы не требуем ничего сверхъестественного: выполняй закон, действующий в стране, а, если нарушил, реакция будет мгновенной, отпор - самым жестким".

Видео: Запись обращения Лукашенко

Послание президента народу и парламенту является ежегодным, обычно оно проходит в апреле, реже - в мае.

Во вторник, 4 августа, в Беларуси началось досрочное голосование на президентских выборах. Досрочное голосование проходит с 4 по 8 августа, основной день выборов - 9 августа. За пост президента Беларуси борются пять кандидатов.