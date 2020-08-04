Временную администрацию Рижской думы обвиняют в бездействии. Там упреки отклоняют

После заявлений бывшего руководителя бюро Гунтара Гринвалдса временная администрация поручила центру борьбы с бюрократией при Рижской думе предоставить заключение о возможных нарушениях в РБРТ. Это заключение было рассмотрено на собрании учредителей РБРТ.

Принимая во внимание то, что во время собрания мнения участников о юридических нюансах в отношении статуса должностного лица различались, было запрошено мнение Службы государственных доходов. Оно уже получено, и руководство РБРТ предприняло меры в соответствии с предоставленными инструкциями и нормативными актами, отметила Енткус.

В свою очередь факт подписания Янисом Ензисом распоряжения о собственном назначении на пост директора бюро уже рассматривается правоохранительными органами.

Это также станет одним из главных пунктов повестки следующего собрания учредителей РБРТ, сообщила Енткус.

Как сообщалось, бывший председатель правления РБРТ Гринвалдс указал на бездействие временной администрации, которая, по его словам, не предотвратила нарушения закона в бюро.

Гринвалдс сообщил, что член правления РБРТ Ензис подписал приказ о собственном назначении на должность директора бюро. Кроме того, все члены правления - председатель правления Ензис, члены правления Иева Ласмане и Эва Юхневича - не сочли себя должностными лицами и поэтому не подали деклараций должностных лиц.

Гринвалдс не получил ответа от временной администрации Рижской думы относительно предоставленной информации о возможных нарушениях нормативных актов, поэтому считает, что временная администрация прикрывает нарушения в бюро своим бездействием.

Гринвалдс обратился к министру охраны среды и регионального развития Юрису Пуце, сообщив о бездействии назначенной им администрации столицы.