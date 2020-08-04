Пополнение в семье или Олимпийские игры? Как ислам повлияет на карьеру и жизнь Кохи

Обращение латвийской звезды тяжёлой атлетики Ребеки Кохи в ислам вызывает вопросы насчёт ее дальнейшей спортивной карьеры. Так, например, исламский режиссёр и продюсер Ахмед Роберт Климович рассказал, как, на его взгляд, мусульманство изменит повседневную и спортивную жизнь девушки. В свою очередь президент Латвийского олимпийского комитета (LOK) Жорж Тикмерс назначил встречу с Ребекой, чтобы узнать о её дальнейших спортивных планах.
В интервью для издания Privāta Dzīve Ахмед Роберт Климович подчеркнул, что в спорте мусульманские женщины не могут показывать обнаженные тела. Однако в повседневной жизни это зависит от степени веры женщины. Жена режиссёра, в свою очередь, указывает, что в исламе очень важны семейные ценности.
"Я предполагаю, что Ребека захочет пополнения в семье, и это будет несовместимо со спортом", - сказала она журналу.
В свою очередь президент LOK Жорж Тикмерс сообщил, что встретится с тренерами Ребеки Кохи в среду, 5 августа. Он планирует выяснить спортивные планы тяжелоатлетки.
"Хочу ясности насчёт спортивных планов Ребеки Кохи и её участия в Олимпийских играх, поэтому завтра, 5 августа, я пригласил на беседу тренеров спортсменки Эдуарда Андрушкевича и Виктора Щербатых, а также лидера LOK Эйнара Фогелиса", - цитирует Тикмерса LOK.
LOK prezidents Žoržs Tikmers: “Gribu skaidrību par Rebekas Kohas sportiskajiem plāniem un dalību Olimpiskajās spēlēs, tāpēc rīt, 5.augustā uz sarunu esmu aicinājis sportistes trenerus Eduardu Andruškeviču un Viktoru Ščerbatihu, kā arī LOV vadītāju Einaru Fogeli.” #OlimpiadeLV🇱🇻 pic.twitter.com/uY1jUgk20q— LOK (@Olimpiade_lv) August 4, 2020
Напомним, недавно латвийская звезда тяжёлой атлетики Ребека Коха в социальной сети Instagram объявила, что стала мусульманкой.
Как сообщалось ранее, этой весной спортсменка обручилась с метателем диска катарского происхождения Моазом Мохаммедом Ибрагимом. Отношения между ними начались около восьми месяцев назад, когда они встретились на соревнованиях.
Тренер Ребеки Эдуард Андрушкевич сказал, что принятие ислама карьере спортсменки не помешает.
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