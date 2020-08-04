Рижское "Динамо" за сутки подписало шесть хоккеистов. Подробности

Константин Комарек

27-летний Комарек - центрфорвард сборной Австрии, в прошлом сезоне он играл в двух клубах Высшей лиги Швеции - "Редхокс" и "Леруа".

В 39 матчах прошлого сезона хоккеист набрал 22 очка (восемь шайб + 14 результативных передач).

Последние четыре сезона он провёл в Швеции.

Всего в регулярном чемпионате Шведской лиги в 240 матчах Комарек набрал 110 (38+72) очков, а в плей-офф - в 29 матчах 7 (2+5) очков.

В последние сезоны хоккеист был стабильным участником сборонй Австрии, всего в 62 матчах он отметился 39 (15+24) очками.

Комарек будет выступать под 67-м номером.

Павел Чернов

Павел Чернов - российский центральный нападающий, будет выступать в "Динамо" под 53-м номером.

30-летний уроженец белорусского Новополоцка провёл прошлый сезон в составе подмосковного "Витязя".

В 59 матчах регулярного чемпионата он забросил пять шайб, отдал 13 результативных передач, заработал 16 штрафных минут и коэффициент полезности -2, исполнил 38 силовых приёмов и блокировал 33 броска. В среднем за матч он проводил на льду 19 минут и 29 секунд.

Чернов за 12 сезонов в КХЛ успел поиграть за мытищинский "Атлант", череповецкую "Северсталь" и "Витязь". Всего он в регулярном чемпионате провёл 396 матчей, забросил 73 шайбы и отдал 92 результативные передачи, а в плей-офф в 11 матчах забросил две шайбы и отдал три передачи.

Денис Паршин

34-летний уроженец Рыбинска - нападающий. Прошлый сезон он начал в составе магнитогорского "Металлурга", а завершил в словацком клубе "Кошице".

В составе "Магнитки" Паршин в 49 матчах "регулярки" забросил десять шайб и отдал пять результативных передач, набрал 51 штрафную минуту и коэффициент полезности -4, исполнил 13 силовых приёмов и заблокировал 15 бросков противника. В среднем он проводил на площадке 15 минут и 28 секунд за матч. В чемпионате Словакии Денис в девяти матчах забросил три шайбы и отдал одну передачу.

В 2004 году в третьем круге драфта НХЛ Паршина под общим 74-м номером выбрал "Колорадо Эвеланш".

За свою карьру в КХЛ он играл в московском ЦСКА, уфимском "Салават Юлаеве", нижегородском "Торпедо", омском "Авангарде" и магнитогорском ,"Металлурге". Всего в регулярном чемпионате в 606 матчах Паршин забросил 162 шайбы и отдал 200 результативных передач. В 49 играх плей-офф на счету хоккеиста восемь шайб и 12 результативных передач.

Играть он будет под 27-м номером.

Илья Проскуряков

Илья Проскуряков - вратарь, он будет выступать под 73-м номером.

33-летний голкипер прошлый сезон провёл в составе "Сочи".

В сезоне 2019/2020 уроженец Сургута вставал в ворота всего 18 раз, он отразил 90,6% бросков и в среднем пропускал 2,36 гола за матч. На его счету также две "сухие" игры и две результативные передачи.

За время карьеры Проскуряков в основном выступал в российских клубах - магнитогорском "Металлурге", московском ЦСКА, челябинском "Тракторе", владивостокском "Адмирале", нижегородском "Торпедо", ханты-мансийской "Югре", "Сочи".

В регулярном сезоне КХЛ в 331 матче он в среднем отражал 91,7% бросков, пропуская по 2,25 гола за игру. На его счету 27 "сухих" игр и семь результативных передач. В плей-офф Проскуряков в 26 матчах в среднем отражал 91,4% бросков и пропускал 2,49 шайбы за игру. Три игры он "засушил".

Зек Митчелл

27-летний Митчелл с 2016 по 2018 год провёл в регулярном чемпионате НХЛ 34 игры.

В составе "Миннесота Уайлд" он забросил три шайбы и отдал две результативные передачи.

Большой опыт хоккеист набрал в АХЛ, где за пять лет провёл 311 матчей, забросил 81 шайбу и отдал 82 результативные передачи.

В прошлом сезоне Митчелл дебютировал в КХЛ и представлял нижнекамский "Нефтехимик", в составе которого провёл 54 матча, забросил 17 шайб и отдал девять результативных передач.

Станислав Галимов

Станислав Галимов - российский вратарь. В 2009 и 2010 годах в составе казанского "Ак Барса" он выиграл Кубок Гагарина.

Ранее Галимов выступал за нижегородское "Торпедо", которое тренировал нынешний главный тренер рижского "Динамо" Петерис Скудра, поэтому они хорошо знакомы.

32-летний Галимов выступал за "Ак Барс" и "Торпедо", а также за московский ЦСКА, мытищинскй "Атлант", магнитогорский "Металлург" и челябинский "Трактор".

Всего за свою карьеру в регулярном чемпионате КХЛ Галимов провёл 310 матчей, в среднем пропуская по 2,09 шайбы и отражая 92,4% бросков противника.

В свою очередь, в плей-офф он провёл 28 матчей, пропускал в среднем по 2,33 шайбы и отразил 92,1% бросков.

В сезоне 2012/13 Галимов стал лучшим вратарём КХЛ по отражённым броскам - в 25 матчах он в среднем отражал 94,3% бросков.