Видео: Трамп оправдывается в интервью насчет высоких показателей Covid-19 в США

.@jonathanvswan: “Oh, you’re doing death as a proportion of cases. I’m talking about death as a proportion of population. That’s where the U.S. is really bad. Much worse than South Korea, Germany, etc.”@realdonaldtrump: “You can’t do that.”



Swan: “Why can’t I do that?” pic.twitter.com/MStySfkV39 — Axios (@axios) August 4, 2020

Трамп, листая бумаги с графиками, утверждает, что показатели США ниже, чем в мире и Европе. На просьбу уточнить, какие показатели в Соединенных Штатах показывают лучшую ситуацию, чем в остальном мире, после паузы Трамп отвечает - отношение случаев смертей к подтвержденным случаям заболевания.

"Они умирают, это правда. И у нас есть - как есть. Но это не значит, что мы не делаем все, что можем. Мы это контролируем настолько, насколько это можно контролировать. Эта страшная болезнь", - рассказал для передачи Axios on HBO Трамп.

В течение нескольких месяцев США были мировым лидером по показателям заболеваемости и смертности. На сегодняшний день в США подтверждено более 4,7 миллиона случаев заражения, а также 155 000 случаев смерти, согласно данным Университета Джонса Хопкинса.

В последнее время в США ежедневно регистрируется около 65 000 новых случаев заражения. Каждый день статистику дополняют около 1000 смертей. Как указывает Axios, в июне и июле в США распространение заболевания практически неконтролируемо.

Во время интервью во вторник, 4 августа, Трамп выделил области, в которых США достигли значительных успехов - увеличение производства аппаратов искусственной вентиляции легких, увеличение объема тестирования и системы здравоохранения, которая позволила снизить смертность по сравнению с общим числом случаев заражения. Однако, как указывает Axios, Трамп попытался создать гораздо более радужную картину ситуации с Covid-19 в США, чем показывает статистика.

"Знаете, есть люди, которые говорят, что мы делаем слишком много тестов", - сказал Трамп, хотя эксперты такое мнение не подтвердили.

Трамп также повторил свои предыдущие заявления о том, что "поскольку мы проводим больше тестов, у нас больше случаев заболеваемости".

Когда журналист Джонатан Свон упомянул гораздо более успешный опыт Южной Кореи в борьбе с Covid-19, Трамп, казалось, поставил под сомнение достоверность данных союзников США. До сих пор от экспертов, международных организаций или официальных лиц США не поступало серьезных заявлений о том, что данные, представленные Южной Кореей, недостоверны.

Полное интервью с Дональдом Трампом на Axios on HBO